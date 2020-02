Jennifer Anitston feirer bursdag med rykende fersk forside

– Ser ut til at det å fylle 51 år ikke er så verst likevel, skriver Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston (51) er nok blant de få som kan våkne opp på bursdagen sin og bli overrasket med en forside i en av verdens største magasiner, Interview Magazine.

Tirsdag fylte nemlig den verdenskjente skuespilleren, mest kjent for rollen som Rachel Green i komiserien «Friends», 51 år og i den anledning hadde magasinet ryddet forsiden til ære for henne med et stort intervju.

– Tusen takk Interview Magazine for denne fantastiske bursdagsoverraskelsen. Jeg ante ikke at den skulle komme ut i dag. Føler meg både stolt og beæret over å kunne feire med denne forsiden. Tusen takk til gjengen i magasinet som feirer damer i alle aldre. Ser ut til at det å fylle 51 år ikke er så verst likevel, skriver Aniston på Instagram - og deler en rekke bilder fra fotograferingen.

Videre takker hun også venninnen og skuespillerstjernen Sandra Bullock, som intervjuet henne for anledningen, for å ha snakket med henne.

Sjeldent syn

Det er ikke ofte fansen får se Jennifer Aniston i slike settinger, og flere har latt seg begeistre av bildene som er blitt lagt ut i sosiale medier.

Selv har magasinet delt en rekke bilder fra sin Instagramkonto, der Aniston sitter svært lettkledd iført støvletter i skinn.

På de andre bildene viser også stjernen helt nye sider ved seg selv, noe hun også gjør i det større intervjuet med Bullock.

– Vokste opp i et ustabilt hjem

I det svært åpenhjertige intervjuet snakker Aniston ut om den noe turbulente barndommen sin.

Det er på spørsmål fra Bullock om hvordan hun alltid klarer å være så positiv, og hvor hun får den egenskapen fra, at Aniston tar opp foreldrene sine.

– Jeg tror det handler om at jeg vokste opp i et ustabilt hjem der jeg ikke følte meg trygg. Det å være vitne til voksne være slemme mot hverandre og være vitne til en viss menneskelig oppførsel, fikk meg til å tenke at jeg ikke ville bli sånn selv. «Jeg vil ikke gjøre det. Jeg vil ikke oppleve denne følelsen jeg hadde i kroppen igjen. Jeg vil ikke at noen som er i nærheten av meg skal føle det». Så jeg antar at det er foreldrene mine jeg må takke, sier hun til magasinet.

– Du kan velge å enten være sint eller bli en martyr, eller du kan si «Har du sitroner? La oss lage limonade».

Aniston forteller at hun naturligvis ikke er positivt innstilt døgnet rundt. Spesielt kan hun bli «virkelig trist og virkelig sint» av å skru på TV-en, lytte til nyhetene og lese aviser.

– Den splittelsen som skjer nå. Det totale kaoset som eksisterer. Når folk er grådige og oppfører seg dårlig uten det minste spor av takknemlighet. Det er vanskelig å si dette på en elegant måte. Når folk er slemme og skader andre mennesker, det gjør meg veldig sint, smeller det fra Aniston.

Flere hyllester

Interview Magazine er imidlertid ikke de eneste som har viet forsiden sin til å hylle Jennifer Aniston på bursdagen hennes.

Også magasinet Harpers Bazaar har lagt ut et tilbakeblikk på Anistons hele åtte forsider hun har gjort med dem opp gjennom årene.

- Gratulerer med dagen til vår 8x-forsidestjerne, Jennifer Aniston, skriver de blant annet.