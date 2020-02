Jennifer Lopez med Instagram-comeback etter at hun ble kalt «for sexy»

Jennifer Lopez og Naomi Campbell deler nesten alt med følgerne sine.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bildene fra inn- og utland akkurat nå.



Jennifer Lopez (50) skapte overskrifter etter at hun og Shakira hadde det ærefulle oppdraget om å avholde Super Bowls «half time show».

I etterkant måtte 50-åringen tåle å både bli hyllet, men også hetset for showet og antrekket hun hadde på, eller mangelen på antrekk vil kanskje noen si.

Flere mente nemlig at Jennifers antrekk var for vulgært og for sexy for det familievennlige programmet.

I lykkerus etter V-dagen

Knappe to uker senere ser det ikke ut til at Jennifer har latt kritikken gå nevneverdig inn på seg. Nå viser hun seg nemlig opp igjen, denne gang i en liten hvit bikini på Instagram.

– Avslappet og oppladet, skriver hun til bildet hun deler med sine 114 millioner følgere.

Bildet kommer etter det som lot til å være en veldig romantisk Valentines-feiring for Jennifer og kjæreste Alex Rodriguez, også kjent som A-Rod.

Paret feiret blant annet i Florida og Jennifer la også ut en romantisk hyllest til kjæresten.

– Å elske og bli elsket. Det er lykke. Du gjør hjertet mitt fullt og jeg elsker deg så høyt. Macho, du gjør at alle drømmene mine går i oppfyllelse, skrev Jennifer i den hjertefølte beskjeden til kjæresten på sin Instagram.

Rett i toppløs selfie etter catwalk-show

En annen som ikke lar alderen påvirke seg, er supermodellen Naomi Campbell (49).

For i kjølvannet av Jennifer Lopez' bikiniselfie, var det mange som sperret opp øynene da den britiske modellen delte en toppløs selfie på sin Instagram søndag.

– Selfie-søndag, skriver supermodellen.

Da hadde hun nettopp kommet hjem etter en vellykket opptreden på catwalken under London Fashion Week, hvor hun hadde gått for Tommy Hilfiger.

Kanskje ikke uventet blir bildet hyllet i kommentarfeltet, og blant dem som har slengt seg på hyllesten er en annen tidligere supermodell, nemlig Naomis nære venninne Heidi Klum.

Senere i år står Naomi foran et skikkelig jubileum. 90-tallets heteste modell, fyller nemlig 50 år i mai 2020.

Babyfjes

Justin Bieber (25) har nylig sluppet etterlengtet musikk, og med ny musikk så han også behovet for endring. På sin Instagram Story valgte han derfor å barbere av barten han har spart på i det siste.

At dette er en permanent løsning, slår han imidlertid tilbake på.

– Baby-fjes Bieber. Barten har barereist på ferie, men han vil gjøre retur, skriver Justin til bildet.

Historisk pride-hyllest

I helgen var det ikke en hvilken som helst vanlig helg i svensk hockey, også kjent som SHL.

SHL hadde feiret nemlig for alle første gang sin helt egen Pride Week, i samarbeid med Aftonbladets sportsseksjon, Sportsbladet og de 14 klubbene som spiller i ligaen.

– Denne uken er historisk i SHL, fordi det er premiere for SHL Pride Week, en felles satsning sammen med Sportsbladet og samtlige 14 klubber. Hockey er for alle og det vil SHL Pride Week belyse, skriver de på sin Instagram.

Dermed ble både trenerteam, dommere og spillere pyntet i regnbuens farger. Det var flere kreative måter å kle seg i regnbuens farger, men at Malmö Seahawks trenerteam var helgens best kledde med sine regnbue-dresser, kan det vel ikke være særlig tvil om?🌈

