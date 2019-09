Jennifer Lopez om stripperollen i «Hustlers»: – Jeg er praktisk talt naken

Jennifer Lopez (50) spiller stripper i den nye filmen «Hustlers» sammen med Constance Wu (37) og Cardi B (26).

I Norge har ikke filmen fått en premieredato, men i USA knyttes det store forventninger til Jennifer Lopez' nye storfilm «Hustlers».

Som musiker har Lopez i en årrekke stått på scenen, ofte i utfordrende kostymer, men skuespilleren forteller at det ikke forberedte henne på rollen som stripper i filmen.

– Jeg er vant til å være på en scene i sexy kostymer, men da har jeg på meg tre lag med strømpebukser, fishnet og en body. Det var en helt ny følelse å komme ut praktisk talt naken foran alle de mennene – 300 statister som hoiet og ropte – og danse for penger, forteller Lopez i et intervju med ES Magazine.

Skuespilleren forteller at hun ikke opplevde forestillingen som ydmykende, snarere tvert om.

– Det er noe befriende og myndiggjørende ved det, men du gir virkelig alt, fysisk, følelsesmessig og psykologisk, sier hun videre.

En åpenhjertig Jennifer Lopez forteller om sin nye film og om å fylle 50 år i siste nummer av Evening Standard Magazine.

Jennifer Lopez fylte 50 år i juli, og kommenterer overfor magasinet at hun er overrasket over hvor bra livet virkelig er når en blir eldre.

– Vi tenker som kvinner at det ville være slutt nå. Og sannheten er at det ikke er sånn i det hele tatt. Jeg synes jeg vokser og blir bedre for hvert år, og det er spennende.

I «Hustler» spiller 50-åringene mot blant andre Constance Wu, Cardi B, Lili Reinhart og Keke Palmer. Jennifer Lopez' rollefigur Ramona spiller eieren av en strippeklubb som forsøker å svindle mer penger ut av sitt rike Wall Street-klientell.

