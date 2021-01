Jennifer Lopez slår kraftig tilbake mot Botox-rykter

Stjernen hevder selv hun er helt naturlig.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Jennifer Lopez (51) har de siste årene skapt overskrifter verden over for sine energiske opptredener, og hun har også fått mye skryt over hvor godt hun holder seg.

Det er imidlertid ikke alle som tror på at superstjernen ikke har gjort noen inngrep for å holde seg ung.

Nå slår hun hardt tilbake mot anklager om at hun har strammet opp ansiktet med injeksjoner. Det gjør hun i kommentarfeltet på Instagram, der en fan nylig kommenterte at hun «definitivt» må ha tatt Botox.

«Kan jeg bare nevne at brynene og pannen ikke beveger seg i det hele tatt når du prater eller prøver å uttrykke deg... Du har definitivt botox. Og mye av det. Og det er helt greit. Jeg bare sier det», lyder kommentaren.

«Jeg har aldri tatt Botox, andre kosmetiske injeksjoner eller plastisk kirurgi», skriver stjernen tilbake.

«Prøv og bruke tiden din på å være mer positiv, vennlig og oppløftende mot andre og ikke ved å bryte ned andre, det vil holde deg ung og vakker også», skriver hun videre, etter å ha oppfordret følgeren til å kjøpe produktet fra kosmetikk selskapet hennes.

Bekrefter gladnyhet



I fjor sommer skrev en rekke internajsonale medier, inkludert Daily Mail, at stjerneparet Justin Timberlake (39) og kona Jessica Biel (38) hadde blitt foreldre for andre gang.

Superparet har verken bekreftet eller avkreftet graviditeten eller fødselen før nå. I en opptreden på Ellen DeGeneres' kjente talkshow mandag, bekrefter den populære artisten omsider den gledelige nyheten.

Paret har fått en sønn, og stjernen avslører at han har fått navnet Phineas. De to har i tillegg sønnen Silas (5) fra før.

- Han er utrolig, og så søt. Ingen av oss sover. Men vi er i ekstase. Vi er kjempebegeistret og kunne ikke vært lykkeligere. Veldig takknemlige, sier 39-åringen i programmet.

Var redd hun aldri kunne bli Caitlyn

«Keeping up with the Kardashians»-stjernen Cailtyn Jenner forteller at hun var bekymret for at hun måtte leve som «Bruce» resten av livet etter OL-triumfen i 1976.

I podkasten The Skinny Confidential Him & Her forteller Jenner at hun var redd hun ville bli så berømt etter å vinne OL-gullet i tikamp, at hun aldri ville kunne gjennomføre kjønnsskiftet.

Stjernen avslører at morgenen etter suksessen, sto hun naken på hotellrommet med gullmedaljen rundt halsen og sa til seg selv «hva i helvete har jeg gjort?», og trodde hun måtte leve som Bruce for alltid.

- Er han så stor nå at jeg vil måtte være han for alltid? For historien min er så mye mer enn det, forteller Jenner.

Hun sier videre at de neste dagene var deprimerende, og at hun brukte mye tid på å akseptere det.

I 2015 gjennomførte Jenner kjønnskiftet, og endret navn til Cailtyn Jenner.

Under podkastintervjuet forteller Jenner at hun aldri hadde vist seg som kvinne for noen tidligere, og at hun aldri snakket med noen om det, men at hun gjennom årene kunne kle seg opp som kvinne og gå ut i offentligheten som den hun egentlig ønsket å være - uten at noen visste hvem hun var.

