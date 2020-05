Jenny holdt hemmelig forhold skjult fra produksjonen: Nå bekrefter hun forholdet til «Paradise»-Emil

Jenny Hagen traff kjæresten sin inne på «Paradise Hotel», men det ingen fikk vite var at hun egentlig hadde en fyr som ventet på henne hjemme.

At det har oppstått følelser mellom Emil Wille Gramstad og Jenny Hagen etter å ha vært partnere inne på «Paradise Hotel», har ingen av dem lagt skjul på.

Da Nettavisen møtte paret i mars, fortalte Emil og Jenny at de tilbragte nesten all ledig tid sammen og at de nærmest var samboere. Frem til nå har de to likevel nektet for at de er i et offisielt forhold.

Paradise Hotel-deltagerne Jenny Hagen og Emil Wille Gramstad bekrefter nå at de er kjærester. Foto: Privat

Hadde en fyr som ventet utenfor hotellet

For nå kommer kontrabeskjeden. I Viaplay-programmet «Studio Paradise» innrømmer Jenny og Emil at de er blitt kjærester. Samtidig kommer det frem hvorfor Jenny har holdt tilbake.

Jenny var nemlig på full fart inn i et forhold med en fyr like før hun sjekket inn på Paradise Hotel.

– Vi hadde møttes litt om sommeren, men så tok vi opp kontakten i november-desember. De første auditionrundene, da jeg ble spurt om det var noe, hadde jeg ingen, men så traff jeg han igjen, forteller Jenny til Nettavisen.

Ble stilt ultimatum: – Jeg angrer på det i dag

Forholdet blir mer seriøst gjennom desember, og det ene leder til det andre.

Jenny reiser til Paris med daten sin i nyttårshelgen, bare dager før hun skal sjekke inn på Paradise Hotel. Helt uventet stiller daten til Jenny et ultimatum før avreise til Mexico.

– Han ba meg ikke gjøre noe med noen der inne, og det er derfor jeg holdt så veldig tilbake inne på «Paradise Hotel». Jeg angrer på det i dag, for jeg hadde nok slått meg mer løs og kysset alle der inne og vært mer som de andre hvis det ikke var for han, forteller Jenny.

Brøt reglementet: – Følte jeg måtte holde det skjult

Det påbegynte forholdet ble godt skjult av Jenny som verken røpet seg til produksjonen eller mediene.

– Jeg følte jeg måtte holde det skjult. Dagene før jeg sjekket inn på hotellet var jeg alene og da tenkte jeg veldig mye. Jeg hadde dårlig samvittighet og var redd de skulle finne det ut, men det gikk over da jeg sjekket inn. Det anbefales ikke å ha noen som venter på utsiden for opplevelsen kunne vært helt annerledes hvis ikke, sier hun.

Her lyver Jenny om det hemmelige forholdet like etter innsjekk:

– Fryktet du å ikke få være med hvis produksjonen fant det ut?

– Ja, jeg gjorde egentlig det. Jeg følte ikke at jeg løy, fordi det var ingen i produksjonen som spurte om det etter audition, men jeg hadde en klump i magen i starten.

Pressesjef for Paradise Hotel i NENT, Thomas Horni, bekrefter til Nettavisen at produksjonen ikke var klar over at Jenny løy om sivilstatusen sin og hadde en hun traff før innspilling. Noe som også er mot reglementet.

– Mye av handlingen i «Paradise Hotel» er bygget rundt deltakernes relasjoner til hverandre. Dersom mange av deltakerne hadde vært i et forhold under oppholdet på hotellet ville nok mange holdt igjen, og det ville ikke blitt like bra TV. Derfor ønsker vi å kun ha med single personer i programmet. Det er imidlertid ikke alltid like lett å kontrollere, som vi ser i Jenny sitt tilfelle her, uttaler Horni.

Slik endte forholdet

Underveis i oppholdet forsto Jenny at det ikke var liv laget for henne og fyren som ventet hjemme i Norge, men hun valgte å holde løftet sitt om å ikke gjøre noe.

Likevel kjente hun at hun begynte å utvikle følelser for partneren hennes på hotellet, Emil.

– Jeg merket i begynnelsen at han var litt keen, men da var jeg ganske avvisende, så følelsene kom mot slutten. Jeg tror jeg merket litt sjalusi da han rotet med Sandra og Sania, det var vel egentlig da jeg innså at jeg hadde følelser, forteller Jenny.

Det hele endte i et absurd firkant-drama på hotellet, for mens Emil var partner med Jenny, flørtet han med Sandra Lindgjerdet. I etterkant har også Sania Smestad innrømt at hun og Emil hadde sex i bassenget på hotellet ved et tilfelle.

Da Jenny kom hjem til Norge, måtte hun avslutte forholdet til fyren som hadde ventet på henne mens hun var på innspilling i Mexico.

– Han merket nok at ting var annerledes det sekundet jeg fikk tilbake telefonen etter vi var ferdig med å filme. Jeg avsluttet det ganske kjapt da jeg kom hjem.

– Hvordan tok han det?

– Han har blokkert meg fra alle steder nå, men det gikk helt ok, sier Jenny.

Bekrefter at det er kjærester

For nå smiler lykken på nytt for den blide bergenser-jenta. Følelsene for partneren Emil, som tidlig sa at Jenny var hans drømmedame, var ikke til å unngå.

– Jeg merket mer og mer mot slutten hvor avhengig jeg var av hun der inne. Da «Paradise» var over merket jeg at jeg brydde meg om henne, at jeg likte henne og var mer komfortabel med henne for hver dag. Det føltes unaturlig å slutte å henge med henne, forteller Emil til Nettavisen.

Paret hadde også flaks, for selv om de aldri hadde møttes før de sjekket inn i Mexico, studerer de utrolig nok på BI i Bergen begge to og bor et stenkast unna hverandre.

– Hvorfor har det tatt så langt tid før dere fortalte at dere var kjærester?

– Vi hadde bestemt oss for å vente til «Paradise Hotel» var over før vi sa noe, men så har det gått litt fortere enn vi hadde tenkt. Vi har tilbragt så og si hver dag sammen på grunn av korona, forteller Jenny.

Praten om at de to hadde følelser for hverandre kom noen uker etter de hadde kommet hjem fra Mexico. Da hadde de vært sammen nesten hver dag, og Emil skulle reise bort. Da ble det klart for begge at de ikke ville være med noen andre.

– Tingen er at vi har veldig lik humor. Vi er ikke så selvhøytidelig, vi kan kødde med hverandre på en gøyal måte, er tolerante og vi utfyller hverandre godt både på gode og dårlig ting, forteller Emil forelsket.

Paret tar likevel forholdet med knusende ro, og Jenny har ennå til gode å ha det store møtet med Emils familie.

– Mamma har veldig lyst til å møte Jenny. Hun har jo sett henne på tv, og har sagt gjentatte ganger at neste gang jeg reiser hjem må Jenny bli med, humrer Emil.

