Jenny Skavlan klippet av seg alt håret for gjenbruk

- Ble litt kortere enn jeg hadde tenkt, sier Jenny Skavlan til Nettavisen.

Tirsdag overrasket TV-profilen og gjenbruksentusiasten Jenny Skavlan (34) fansen med et bilde av seg selv der hun nesten ikke er til å kjenne igjen.

Skavlan har nemlig klippet av seg «alt» håret, og har delt øyeblikket ved å smile til kameraet med en hårtufs i hånda.

- Måtte jo gjenbruke håret. Er jo meg, skriver Skavlan til bilde av seg selv og fortsetter:

- Skal ikke strikkes om til årets ulltruse men doneres så det kan bli parykk til de som har mistet håret.

Ble inspirert av venninnen

Til Nettavisen forteller Skavlan at hun i utgangspunktet ikke visste at det gikk an å donere bort håret, men at hun ble inspirert og opplyst da en venninne av henne gjorde det.

- Jeg oppdaget nå nylig at det gikk an å donere håret. Jeg hadde lenge tenkt til å klippe meg, så da tenkte jeg at jeg bare kunne gjøre det, sier hun.

Ifølge Skavlan må lengden på håret man donere være mellom 20 til 30 centimeter, noe som gjorde at klippen ble litt kortere enn forventet.

- Det ble litt kortere enn jeg hadde tenkt, sier Skavlan og innrømmer at det er uvant med en så kort klipp.

- Men jeg har vært kort på håret før da jeg spilte inn «Børning», så det går fint, legger hun til, og referer til filmen fra 2014.

2014: Sist Jenny Skavlan var kort på håret var i 2014. Da måtte hun klippe seg i anledning rollen hun spilte i filmen «Børning». Her sammen med medskuespiller Anders Baasmo Christiansen etter pressevisningen av filmen på Colosseum kino i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

Oppfordrer flere til å gjøre det samme

På Instagram innrømmer Skavlan at klippen er sponset av Apollo Hårsenter, som også fikk det avklipte håret til TV-profilen.

Ifølge organisasjonens nettsteder brukes håret til å lage parykker og transplantasjoner til folk med hårtap eller hodebunnsproblemer.

- Jeg synes det er fint at flere får vite om at det mulig å donere bort håret sitt. De aller fleste frisører vet hvordan man gjør det, så det er i utgangspunktet en enkel sak, sier Skavlan til Nettavisen.

På Instagram ser det tilsynelatende ut til at flere har latt seg inspirere. I skrivende stund har innlegget allerede generert opp mot 20.000 likerklikk, der flere hyller TV-profilen for donasjonen hun har gjort.