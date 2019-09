Jente (10) døde etter angrep av amøbe etter bading

10 år gamle Lily Mae Avant ble angrepet av en hjernespisende amøbe. Bønner kom inn fra hele verden, men mandag døde den lille jenta.

NEW YORK (Nettavisen): Den lille jenta kjempet lenge for livet etter at hun ble angrepet av amøben, da hun var ute og badet i Brazos River og Lake Whitney i Texas for litt over to uker siden.

8. september i år skal hun ifølge KWTX-TV ha begynt å få hodepine etter svømmeturen, og senere kom også feberen.

Ifølge en Facebook-oppdatering som familien har lagt ut, trodde de først det dreide seg om en infeksjon, men etter et besøk hos legen var det tydelig at det var snakk om noe mer alvorlig.

Den 10 år gamle jenta ble deretter sendt til akuttmottaket, som igjen fløy henne videre med ambulansehelikopter til Cook Children's Health Care System i Fort Worth. Der påviste en undersøkelse av ryggmargen at Lily hadde fått en amøbeinfeksjon forårsaket av en Naegleria fowleri.

DØDE MANDAG: De siste dagene har det kommet inn støtte og bønner til den lille jenta fra hele USA og verden for øvrig. Mandag ettermiddag norsk tid kom meldingen om at den lille jenta hadde gått bort. - Lily Mae Avant er nå i armene til Jesus, skriver jentas tante, Loni Yadon, på Facebook mandag ettermiddag norsk tid. Foto: Facebook

«Den hjernespisende amøben»

Ifølge Folkehelseintuttet er Naegleria fowleri en frittlevende amøbe som kan angripe hjernen via neseslimhinner og luktenerven.

- Amøben kalles også «den hjernespisende amøben» og kan forårsake primær amøbemeningoencefalitt (PAM), en alvorlig hjernebetennelse med svært høy dødelighet (ca. 95%). Sykdom rammer vanligvis yngre, friske personer, ifølge FHI.

- Amøben overføres vanligvis ved bading i innsjøer og elver og i uklorerte svømmebasseng hvor man har hodet under vann og får vann i nesen, men også neseskyllinger med forurenset vann er en kjent risikofaktor, skriver FHI på sine nettsider.

- Alle foreldres verste mareritt

- Dette er alle foreldres verste mareritt, sier jentas tante, Crystal Warren, ifølge CNN.

- At dette skulle skje med henne når det var så mange personer i vannet samme dag som henne, er noe vi ikke kan fatte, sier Warren.

- Hun er en fantastisk elev, og enda viktigere, hun er en fantastisk person. Alle i lokalsamfunnet, staten, ja hele landet, ber nå for dette herlige barnet, uttalte Chris Dowdy, rektor ved Valley Mills Elementary School til CNN på mandag, like før dødsfallet ble kjent.

Men det er ikke bare amerikanerne som ba for den lille jenta. Ifølge Facebook-siden som ble laget som en støtte for jenta, kom det inn hilsener og bønner fra hele verden.

145 tilfeller fra 1962 til 2018

I USA er det blitt påvist 34 tilfeller av Naegleria fowleri mellom 2009 og 2018. Totalt er det påvist 145 tilfeller av amøben i perioden 1962 til 2018 og av disse er det bare fire personer som har overlevd. Ifølge FHI skyldes de fleste tilfellene i USA smitte ved bading i ferskvann særlig i de sørlige delstatene Texas og Florida.

Warren uttalte til KWT at hun hadde håp om at hennes niese vil bli den femte overlevende.

Men slik gikk det ikke. Mandag morgen amerikansk tid kom nemlig meldingen om at den lille jenta hadde gått bort.

- Lily Mae Avant er nå i armene til Jesus, skriver jentas tante, Loni Yadon, på Facebook mandag ettermiddag norsk tid.

Les hele innlegget fra tanten her:

I 2012 døde 44 personer i Pakistan

Ifølge Folkehelseinstiuttet ble amøben ble første gang beskrevet i 1899, og identifisert første gang som årsak til alvorlig meningoencefalitt i Australia 1965.

- Amøben vokser best i vann med høy temperatur, særlig mellom 25°C og 40°C. Den kan overleve kortere perioder ved høyere temperaturer, heter det på hjemmesiden til FHI

De skriver videre at det første utbruddet med utgangspunkt i et svømmebasseng ble rapportert fra den tsjekkiske byen Ústí nad Labem hvor 16 ungdommer døde mellom 1962 og 1965.

På New Zealand ble det i perioden 1968-78 rapportert 8 tilfeller etter bading i en varm kilde. I 1979 døde en engelsk jente etter å ha badet i et restaurert romersk bad i Bath. Flest tilfeller forkommer antagelig i Pakistan hvor mange tilfeller antagelig ikke blir diagnostisert. I 2012 døde 44 personer i sørlige deler av Pakistan, de fleste tilfellene var i Karachi. Smitteoverføring var her delvis gjennom bading i forurensete elver og delvis neseskyllinger som en del av religiøse renselsprosesser, skriver Folkehelseinstuttet.