Jente (17) diskvalifisert for å ha vist for mye rumpeballer

Den 17 år gamle jenta vant svømmekonkurransen, men ble diskvalifisert fordi badedrakten ble strukket for langt.

NEW YORK (Nettavisen): En hendelse på et svømmestevne i Anchorage, Alaska på fredag, skaper nå massiv debatt i USA. Årsaken er at 17 år gamle Breckynn Willis ble fratatt seieren i et svømmestevne fordi badedrakten hennes viste for mye hud.

Den kvinnelige dommeren mente rett og slett at man kunne se for mye av rumpeballene hennes og at strikken var for tynn.

- Badedrakten var dratt så langt opp at man kunne se at den ene rumpeballen kom borti den andre rumpeballen, heter det i dommerrapporten, ifølge Anchorage Daily News.

Skaper overskrifter over hele USA: - Sexistisk

Det var denne lokalavisen som første plukket opp saken som nå siteres over hele USA. Breckynn Willis er en av de beste svømmerne i staten og hadde nettopp gjennomført en 100-meter freestyle, da hun ble diskvalifisert.

Debatten skaper overskrifter over hele landet fordi mange mener at avgjørelsen er både feil og sexistisk.

Jentas trener, Dewayne Ingram, reagerer også sterkt på avgjørelsen, og sier jenta og søsteren har brukt de tre siste årene sammen med ham i gymmen og jobbet steinhard for å nå dit de er i dag.

- De er begge en inspirasjon som burde feiret og applauderes, ikke bli irettesatt, sier Ingram til NBC News.

Her er Breckynn Willis sammen med treneren Dewayne Ingram og søsteren Dreamer Kowatch Foto: Instagram

Slik er reglene

Dommeren mener at jenta, som svømmer for Dimond High School, brøt føderale regler på hvordan en badedrakt skal se ut. Ifølge reglementet skal guttene dekke til sine rumpeballer, mens jentene må dekke til både rumpeballene og brystene.

Skoledistriktet i Anchorage kom med en uttalelse etterpå om at de ville se på hendelsen.

- Diskvalifiseringen synes å stamme fra en uenighet om hvordan å tolke regelen som styrer hvordan svømmedraktene skal se ut på videregående skole, skriver de, som forteller at de nå skal hente inn all fakta i saken.

De legger likevel til at jenta gikk med en badedrakt som var godkjent av skolen.

Foto: NBC News

- Denne avgjørelsen vil eksplodere

Annette Rohde var en av dem som jobbet under svømmestevne, og hun tok med én gang kontakt med dommeren da diskvalifiseringen var et faktum.

- Jeg fortalte henne at jeg måtte vite hvordan hun definerte disse reglene, fordi denne avgjørelsen kom til å eksplodere, sier Rohde, som sier hun gikk i vantro fra samtalen med svømmedommeren.

Lauren Langford, som er svømmetrener for en rivaliserende klubb i staten, sier jenta svømte med en såkalt drakt-wedgie, og mener diskvalifiseringen skjedde fordi den 17 år gamle jenta er fysisk større enn sine konkurrenter.

- Alle disse jentene svømmer i drakter som har samme snittet. Og den eneste jenta som blir diskvalifisert er hun som er av blandet rase og som har en rundere og mer kurvet figur, sier Langford til Washington Post.

- Hvis du ikke liker hvordan en svømmedrakt sitter på disse jentene kropper, så ikke kikk på dem; De er mindreårige, barn, og ingen skal uansett stirre på dem, skriver svømmer og svømmetrener Lauren Langford i en blogg om hendelsen. Foto: NBC News

Hun sier også at avgjørelsen har ført til at den 17 år gamle jenta føler seg flau og selvbevisst om sin egen størrelse når hun har på seg badedrakten. Hun mener også at avgjørelsen bare er nok et eksempel på bodyshaming, siden den 17 år gamle jenta ble anklaget for bevisst å ha justert badedrakten slik at den ble mer avslørende, og fordi hun ikke fikk noen sjanse til å protestere og påvirke dommerens avgjørelse.

- I en verden der unge jenter hele tiden blir fortalt at huden de går med ikke er god nok av tusen grunner, så er det siste vi trenger innenfor ungdomsidretten å bidra til den skadelige debatten sier Langford.

- Hvis du ikke liker hvordan en svømmedrakt sitter på disse jentene kropper, så ikke kikk på dem; De er mindreårige, barn, og ingen skal uansett stirre på dem, skriver Langford i en blogg om hendelsen.

I en avgjørelse fra Anchorage School District denne uken om hendelsen her ved Dimond Swimming Pool, heter det at de opphever diskvalifiseringen og kaller den både hardhendt og unødvendig Foto: Facebook

Opphevet diskvalifiseringen

Jentas mor, Megan Kowatch, sier til TV-kanalen KTUU at hun vil ha diskvalifiseringen annullert, at datteren skal få tilbake seieren og at dommeren som sto bak avgjørelsen blir diskvalifisert fra å være dommer når datteren svømmer.

I en avgjørelse fra Anchorage School District denne uken heter det at de opphever diskvalifiseringen og kaller den både hardhendt og unødvendig, ifølge Anchorage Daily News.

De mener blant annet at dommeren som tok avgjørelsen begikk en feil ved ikke å kontakte treneren om drakten først

- Vi kan ikke tolerere diskriminering av noen sort, og spesielt ikke basert på kroppsfasong, heter det i avgjørelsen.