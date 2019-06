Jeopardy: Lekket video avslørte skjebnen til James Holzhauer

Det ble tap i det 33. programmet for James Holzhauer. Han klarte dermed akkurat ikke å slå Ken Jennings premierekord.

LOS ANGELES (Nettavisen): Mandag skal nok en gang «Jeopardy» rulle over amerikanske skjermer.

Mange har fulgt nøye med på James Holzhauer (35) utrolige seiersrekke i programmet, men nå har en lekket video avslørt utfallet av mandagens program.

Der kommer det fram at James Holzhauer går på et tap etter 32 strake seire. 35-åringen bekrefter utfallet til New York Times.

- Ingen liker å tape, men jeg er veldig stolt over hvordan jeg klarte meg. Jeg overgikk mine egne forveninger for programmet, så det føles ikke ille, sier Holzhauer.

Vinner av mandagens program ble Emma Boettcher, en 27 år gammel bibliotekar ved universitetet i Chicago.

Like bak rekord

Seiersrekken til «Jeopardy-James» tok altså slutt i hans 33. opptreden på programmet. Holzhauer endte totalt bare 58.484 dollar bak Ken Jennings totale premierekord på 2.520.700 dollar.

REKORD: James Holzhauer etter å ha satt rekord for høyest inntjening på ett Jeopardy-program. Programmet som ble sendt 17. april i å var hans 14. opptreden. Foto: Carol Kaelson (AP/NTB Scanpix)

Holzhauer vant altså omtrent 2,27 millioner kroner på programmet. Han dominerer listen over hvem som har spilt inn mest i ett enkelt program. I Holzhauers 14. opptreden på programmet spilte han inn 131.127 dollar, omtrent 1,15 millioner kroner, noe som er rekord.

Holzhauers snitt på 77.000 dollar i inntjening per program er mer enn dobbelt så høyt som Ken Jennings', som brukte 74 program på å tjene inn rekordsummen.

Unik spillestil

James Holzhauer sterke opptreden på programmet, har ført til at «Jeopardy» har hatt sine beste seertall på 14 år, skriver New York Times.

Holzhauer, som er profesjonell gambler, har vakt oppsikt med sin unike strategi med å satse høyt når han får mulighet og sin imponerende teft til å finne «Dagens dobbel». 35-åringens spillestil har fått kritikk, men blir også hyllet.

MYE OPPMERKSOMHET: James Holzhauer bor i Las Vegas, og 2. mai i år ble han presentert nøkkelen til Las Vegas Strip på grunn av sine prestasjoner på Jeopardy. Foto: Caroline Brehman (AP/NTB Scanpix)

I en New York Times-kommentar med tittelen «Hvordan James Holzhauer har revolusjonert ‘Jeopardy’» skriver forfatter Asher Price at Holzhauer har endret måten «Jeopardy» spilles på.

- I stedet for å se på ham som en vanlig deltaker, bør vi anse ham som en av de spesielle innovatørene som fullstendig forandrer arenaen der de opptrer, skriver Price.

Nå er det imidlertid slutt James Holzhauer som altså akkurat ikke klarte å sikre seg den totale premierekorden.