Jeremy Clarkson kaller Greta Thunberg  «en bortskjemt drittunge»: Nå får han gjennomgå av sin egen datter

Den tidligere Top Gear-stjernen Jeremy Clarkson får gjennomgå av sin egen datter for å ha rakket ned på Greta Thunberg.

NEW YORK (Nettavisen): I et innlegg i den britiske tabloiden The Sun går TV-kjendisen Jeremy Clarkson til angrep på Greta Thunberg.

Den tidligere Top Gear-stjernen kaller Thunberg blant annet for «en bortskjemt drittunge» (spoilt brat).

- Hvordan våger du å belære oss

Under tittelen, «The world may be getting hotter, Greta Thunberg… but having a meltdown isn’t going to help», skriver Clarkson blant annet følgende:

Jeremy Clarkson skriver følgende om Greta Thunberg på Twitter: - Hadde det ikke vært flott om hun lærte seg noen manerer: Foto: Montasje: Scanpix

- Så, hvordan våger du å stå der og belære oss, din bortskjemte drittunge, skriver han - og legger til følgende:

- Ta deg en pause og tenk deg om hvor trygt du sover om natten, vel vitende om at voksne bygger, har service på, og flyr de svenske kampflyene for å holde deg trygg. Vi ga dere mobiltelefonen, laptop og internett. Vi skapte sosiale medier som du bruker hver dag, og vi driver banken som betaler for det hele, skrev Clarkson i innlegget som ble publisert på fredag.

Clarkson gikk kort tid senere ut på Twitter, hvor han la til:

- Hadde det ikke vært flott om hun lærte seg noen manerer

- En kvinne trenger ikke å være høflig

I denne tweeten har Clarkson tagget både Greta Thunberg selv og John Bishop, en komiker som tidligere har vært ute og hyllet 16-åringen.

Selve Twitter-tråden ble startet av Clarkson egen datter, Emily Clarkson, dagen før kronikken til Jeremy sto på trykk.

Og nå kommer hun med et skikkelig sleivspark til sin egen far på Twitter:

- En kvinne trenger ikke å være høflig for å få frem et poeng, skriver hun på Twitter.

Angriper «middelaldrende menn»

Det er tydelig at datteren til Jeremy Clarkson har seg seg lei på de som hetser den 16 år gamle klimaaktivister. Før helgen skrev hun dette på Twitter:

- Ville det ikke vært flott om alle middelaldrende menn kunne snakke til og om Greta, den tøffeste av alle tenåringer der ute som prøver på endre verden, på denne måten, skrev hun - og lenket til teksten av komikeren John Bishop.

Jeremy Clarkson er på langt nær den eneste som har uttalt seg kritisk til Greta Thunberg. Den 16 år gamle klimaaktivisten har fått masse ros for sin tale, men har også høstet mye kritikk og er blitt møtt med både sjikane og påstander om at hun er mentalt syk.

PS! Faren er ikke den eneste som får gjennomgå av Emily Clarkson.

