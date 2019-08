Jessi døde i forsøket på å kjøre 800 km/t - slik hylles hun av kjæresten og på nettet

TV-profilen Jessi Combs (39) døde da hun kjørte i 800 km/t i et rekordforsøk. Kjæresten var først på ulykkesstedet - og nå hyller han henne på Instagram.

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt dette, men det må sies. Jeg har aldri elsket eller blitt så elsket av noen som av denne fantastiske kvinnen.

- Hun var min enhjørning og jeg elsket hvert eneste minutt jeg fikk sammen med henne. Hun hadde den mest fantastiske ånd jeg noen gang har opplevd.

Det skriver Coms kjæreste, Terry Madden, i et emosjonelt innlegg på Instagram.

17 meter lang bil med jetmotor

39-åringen Jessi Combs døde da hun skulle sette fartsrekord med kjøretøyet North American Eagle Supersonic Speed Challenger i Alvord Desert i Oregon på tirsdag.

Bilen var hele 17 meter lang og hadde en F-104 jet som kunne skilte med hele 52.000 hestekrefter.

Her er kjøretøyet Jessi Combs omkom i, North American Eagle Supersonic Speed Challenger. Det er over 17 meter langt. Foto: Facebook

Comb, sett på som den raskeste kvinnen på fire hjul, omkom da hun forsøkte å slå kvinnenes verdensrekord på land, som er på 823 kilometer i timen.

Den rekorden ble satt av Kitty O'Neil i 1976, ifølge NTB.

Her er et bilde av Kitty, lagt ut av Combs på Instagram i fjor, i forbindelse med at Kitty O'Neil døde :

- Ville bli verdens raskeste kvinne på land

– Jessis største drøm var å bli verdens raskeste kvinne på land. En drøm hun har jaktet siden 2012. Hun var en av de få med mot til kunne gjøre drøm til virkelighet, og hun forlot verden mens hun kjørte raskere enn noen annen kvinne i historien, heter det i en uttalelse fra Combs familie.

- Dessverre mistet vi henne i går i en forferdelig ulykke. Jeg var den første som kom til ulykkesstedet, og stol på meg, vi gjorde alt vi kunne for å redde henne! skriver kjæresten Terry Madden på Instagram. Foto: Instagram

Kjæresten kom først til ulykkesstedet

I uttalelsen fra kjæresten Terry Madden forteller han at han var den første som kom til ulykkesstedet.

- Dessverre mistet vi henne i går i en forferdelig ulykke. Jeg var den første som kom til ulykkesstedet, og stol på meg, vi gjorde alt vi kunne for å redde henne!

- Jeg har det ikke bra, men hun er her og holder meg i gang. Jeg ga henne et løfte om at hvis dette ikke gikk bra, så skulle jeg gjøre noe godt ut av det. Vær så snill og hjelp meg med det, skriver kjæresten.

Madden forteller samtidig at man ikke skal høre på det som kommer frem i nyhetene og at familien snart vil komme med en uttalelse.

eDtte er den siste Instagram-posten fra Jessi Combs: - I just want to thank all of you for your support and loyalty. That’s all. Have a nice day :) skriver hun i meldingen som ble lagt ut på mandag, dagen før dødsulykken. Foto: Instagram

Sprer falsk video av dødsulykken

Nettavisen er kjent med at minst ett nettsted skal ha lagt ut video av det de mener er ulykken, men den får også kritikk for å være falsk.

Kjæresten forteller samtidig at de jobbet med en dokumentar og at den skal ferdigstilles. Jessie hadde også en stiftelse det skal jobbes videre med, men kjæresten ber nå om at man ikke donerer noen penger før sjokket har lagt seg.

- Jeg elsker dere alle og takk for at dere er slike fantastiske venner for henne. Hun dedikerte livet til å hjelpe til med å støtte andres drømmer og jeg lover at jeg vil fortsett med å gjøre dette skriver han i Instagram-posten.

- En fantastisk vitenskaps-kommunikator

En av Jessis tidligere kolleger, Mythbuster-vert Adam Savage, gir 39-åringen masse ros for måten hun greide å navigere seg på i en industri som blir sett på som en gutteklubb.

- Hun var en svært verdsatt kollega i Mythbuster og en fantastisk vitenskaps-kommunikator. Vi er alle fattigere etter tapet av henne, sier Savage til CNN.

Prøver å rekonstruere laptoper

Politimannen Brian Needham ved Harney County Sheriff’s Office bekrefter at myndighetene prøver å rekonstruere laptoper om bord på kjøretøyet til Cobbs.

De håper at datamaskinene om bord på North American Eagle Supersonic Speed Challenger, sitter på nøkkelen til hvorfor ulykken skjedde.

- De venter på at teamet skal få tak i informasjonen på computeren om bord, sier Needham, ifølge NY Post. Han forteller også at det var en brann forbundet med ulykken, men kunne ikke kommentere dette ytterligere.

Bare to dager før dødsulykken la hun ut en Twitter Melding med bilde av bilen hun skulle kjøre.

- Det virker kanskje litt som galskap å gå direkte inn i skuddlinjen …. Men de som tror, er de som oppnår store ting. Folk sier jeg er gal, jeg sier tusen takk, skriver hun på Instagram. Se den og flere Instagram-poster nedover i saken: