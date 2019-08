Jessica Alba: – Jeg kan vise fram hva jeg vil

Jessica Alba bryr seg null og niks om hva andre tenker om kroppen hennes.

Skuespiller Jessica Alba (38) «gir blanke» i hva du mener om kroppen hennes.

Det skriver 38-åringen i et essay i magasinet «InStyle». I forbindelse med bladets 25-årsjubileum, har redaksjonen invertert en lang rekke kjendiser til å reflektere over sine magasinforsider opp gjennom årene.

Usikker på seg selv

Alba stilte opp på forsiden for første gang i 2007, og medgir at hun den gang var usikker på seg selv. Året før var hun på forsiden av Playboy.

– Jeg var usikker på meg selv. Jeg følte at jeg måtte være noen som ikke var meg for å bli akseptert. Jeg tillot andres tanker om hvem jeg skulle være definere meg, skriver skuespilleren.

Hun skriver at hun lot seg påvirke av at 90 prosent av hva folk mente om henne var et resultat av hva som ble skrevet om henne i mediene.

– Gir «blanke f...»

Den gang var Jessica Alba i midten av 20-årene. I dag har hun et helt annet tankesett.

– Hvem er jeg nå? Jeg gir «blanke faen». Jeg har tre barn. De har eksplodert kroppen min, og det er greit for meg. Og jeg vet jeg er smart. Jeg bryr meg ikke om hva alle andre tenker. Jeg har det bra.

– Viser fram hva jeg vil

Da hun stilte opp for magasinet igjen fem år senere, var skuespilleren blitt 31 år. Selvtilliten var en ganske annen.

– Jeg sluttet å la meg bli objektivisert i mediene fra et mannsperspektiv. Drit i det, mann! Det er ok å være sexy. Det er ok å gå i et kort skjørt hvis jeg føler for det. Jeg kan vise fram hva jeg vil, dekke hva jeg vil, og det føles fremdeles bra.

Jessica Alba stiller fremdeles opp på magasinforsidene, og det tar skuespilleren tilsynelatende helt med ro.

– Om jeg hadde vært yngre, hadde jeg antagelig vært besatt med trening og kostholdet, men nå tenker jeg «dette er hva jeg er, dette er livet mitt, og dette er kroppen min».

Kontroversiell Playboy-forside

I 2006 var Jessica Alba å se på forsiden av Playboy. I ettertiden er forsiden omtalt som en av magasinets mest kontroversielle.

Playboy trykket nemlig bildet på forsiden av magasinet uten Albas tillatelse.

Ifølge Albas advokater ble bildet skaffet til veie gjennom «skandaløs og uetisk oppførsel». Det ble dessuten hintet til at hun var avbildet naken inne i bladet, noe hun ikke var.

Foto: (Ebay/Playboy)

Det ble aldri en rettssak ut av bildebruken. Ifølge nettsiden The Brand ble stridsøksen begravet en måned senere da Alba mottok en personlig skrevet unnskyldning fra Hugh Hefner og Playboy donerte penger til to av veldedighetsorganisasjonene Alba støttet.