Jessica Alba sjokkerte fansen med rasistiske meldinger. Så viste det seg å ikke være henne

Jessica Albas Twitterkonto ble hacket.

I helgen ble det publisert en rekke rasistiske og nedverdigende meldinger fra skuespillerstjernen Jessica Albas (38) Twitterprofil.

Meldingene, som ifølge Fox News inneholdt setninger om at «Nazi-tyskland ikke gjorde noe galt» og at «sirene til politibilene ringer igjen. Når skal n****** slutte å begå kriminelle handlinger slik at jeg kan få noe søvn», fikk fansen i sjokk.

Heldigvis viste det seg at Twittermeldingene ikke var hennes. For mens Jessica Alba lå og sov, ble profilen hennes hacket.

Fansen tok det humor

De grusomme meldingene fikk ligge på profilen noen timer, før hackingen ble oppdaget og slettet fra profilen - og flere fikk med seg meldingene som ble delt.

Heldigvis bet ikke fansen på, og de forsto raskt at dette måtte dreie seg om en hacket profil. Noen tok det hele med en god dose humor, og delte flere humoristiske innlegg om hackeskandalen til superstjernen:

Hvem som skal ha stått bak den frekke ugjerningen er fortsatt ikke kjent, og foreløpig har heller ikke Alba kommentert hendelsen som skjedde i helgen.

Trukket seg vekk

Hvorfor det akkurat var Alba som ble hacket, er det flere som har undret over. For syv år siden tok «Fantastic Four»-stjernen en pause fra skuespillerrke og trakk seg mer eller mindre tilbake fra rampelyset da hun startet sitt eget selskap «The Honest Company», som spesialiserer seg på økologiske baby- og skjønnhetsprodukter.

I et intervju med Daily Mail tidligere i sommer fortalte hun at valget med å trekke seg tilbake handlet om at skuespilleryrket preget henne på en negativ måte.

- Det føltes nedverdigende. Måten kvinner ble behandlet på i mange omstendigheter, jeg var bare ferdig med det, forteller 38-åringen, og la:

- Jeg måtte alltid stille mye opp for pressen, og mine mannlige kolleger gjorde ikke noe av dette i forhold til meg. Så jeg tenkte: «Jeg er ferdig med å gjøre det på denne måten».