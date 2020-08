Jessica Simpson: - Jeg var ikke klar over hvor mye jeg drakk

Jessica Simpson sluttet å drikke da hun innså at barna fulgte med på alt hun gjorde.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Tidligere i år kom Jessica Simpson (40) med flere avsløringer om pillemisbruk og vold da hun ga ut selvbiografien «Open book».

Åpenhjertig skildret Simpson en barndom med seksuell misbruk, noe som i senere tid førte til et liv med alkohol og piller for å håndtere smertene det påførte henne.

Les også: Elton John feirer 30 år som rusfri: - Jeg hadde vært død

I over tre år har popsangeren Jessica Simpson vært rusfri. I et nylig intervju med med radiokanalen siriusXM forteller Simpson at det å slutte var et overraskende lett valg da hun først innså hva slags problemer hun hadde i forhold til rus.

- Jeg var på et sted i livet der barna mine ble eldre og de fikk med seg alt jeg gjorde. Jeg ville virkelig ha klarhet, sier Simpson og forteller at hun innså at alkoholen og rusmisbruket ikke gjorde hun til en bedre person som hun først trodde.

- Jeg ville forstå meg selv. Jeg visste ikke engang hvor mye jeg drakk og hvor mye den undertrykket meg. Jeg trodde det gjorde meg modig, jeg trodde det gjorde meg selvsikker, men det var faktisk det helt motsatte, sier hun.

Mistet lysten

Ifølge Simpson oppsøkte hun er psykolog og sluttet på dagen. Siden den gang har hun ikke sett seg tilbake, og selv i vanskelige og ekstra utfordrende tider lar hun seg heller aldri friste til gamle vaner.

- Folk sier sånn «får du ikke lyst til å drikke under denne pandemien? Blir du ikke sliten av å være med barna hele tiden?». Men, nei. Jeg ville ikke drikke. Jeg har ikke hatt lyst på. Det er nok en velsignelse, sier Simpson.

Sammen med ektefellen Eric Johnson (40) har Simpson de tre barna Birdie (1), Maxwell (8) og Ace (7). På Instagram den siste tiden har 40-åringen delt en rekke bilder av familien som har fått tilbragt mye familietid sammen de siste månedene.

Lei av å være gravid

Helt siden Katy Perry (35) og Orlando Bloom (43) avslørte i mars at de venter sitt aller første barn sammen, har Perry flittig delt oppdateringer om svangerskapet med fansen.

Tilsynelatende har det sett ut til at Perry har stortrivdes i svangerskapet, og har ikke lagt skjul på hvor mye hun gleder seg til å bli kjent med det nye familiemedlemmet.

Nå ser det imidlertid ut til at den verdenskjente popsangeren har fått nok, og er lei av å være gravid.

- Opprop: Få alle filmer og TV-show til å endre fakta om at man er gravid i over ti måneder, ikke ni måneder, skriver hun på Twitter.

Akkurat når Perry har termin er ikke kjent, men etter Twitter-posten å dømme kan det virke som at fødselen er rett rundt hjørnet.

Les også: Katy Perry letter på sløret om bildene som gikk verden rundt: – Han prøvde å få meg til å kle av meg, også

- Brudd mellom Sofia Richie og Scott Disick

I mai kom den sjokkerende beskjeden om at realitystjernen Scott Disick (37) og hans 16 år yngre modellkjæreste Sofia Richie (21) hadde gjort det slutt etter tre år som kjærester.

Ifølge flere utenlandske medier skal duoen imidlertid ha funnet tilbake til hverandre igjen i sommer, etter å ha blitt enige om å gi forholdet en ny sjanse.

BRUDD: Etter tre år som kjærester skal det igjen være slutt mellom Scott Disick og Sofia Richie. Foto: NTB Scanpix

Nå melder imidlertid People at det skal være slutt igjen for paret.

- Det har alltid vært vanskelig for dem å balansere forholdet med Scotts familieliv. Barna hans vil alltid komme først, sier en kilde til nettstedet.

Sammen med realitystjernen Kourtney Kardashian (41) har Scott de tre barna Mason (10), Reign (5) og Penelope (8).

- Scott vil fokusere på helsen sin og barna, mens Sofia vil helst være med venner. Siden de ikke lenger har de samme interessene, har de bestemt seg for å gjøre det slutt. I hvert fall for nå, sier en ennen kilde.