Jill Biden blir historisk i Det hvite hus

Aldri før har en førstedame vært i full jobb.

I januar flytter Joe Biden (78) inn i Det hvite hus, og med seg har han kona Jill Biden (69) og hundene Major og Champ.

Biden blir dermed landets 46. president, og tar over for Donald Trump (74), som har sittet ved makten de siste fire årene. Ved sin side har Trump hatt kona Melania Trump (50), og jobben som førstedame går snart over til Jill Biden.

Hun blir nok en annerledes førstedame enn sine forgjengere, og blir den første som blir værende i full jobb.

Jill Biden blir faktisk historisk som følge av dette.

Giftet seg som 19-åring

Også da ektemannen var visepresident for Barack Obama (59), fra 2009 til 2017, hadde Jill sin egen jobb ved siden av.

Faktisk har hun vært i jobb helt siden hun var 15 år gammel, da hun fikk sin første jobb som servitør.

I 2008 fortalte Jill Biden til motemagasinet Vogue at hun «fra en tidlig alder av visste at hun ville tjene sine egne penger, forme sin egen identitet og bygge sin egen karriere».

Hun studerte først mote, men trivdes ikke med studiet og sluttet. Samtidig møtte hun sin første ektemann, Bill Stevenson, som hun giftet seg med i 1970. Da var Jill 19 år.

Sammen begynte det unge ekteparet å studere ved University of Delaware, der Jill tok en fordypning i engelsk.

Under studietiden tok hun et par modelloppdrag, i tillegg til at hun sammen med ektemannen åpnet baren Stone Balloon - som raskt ble en av landets mest suksessfulle studentbarer.

Men selv om baren gikk bra, var ikke ekteskapet en like stor suksess. I 1974 tok de ut separasjon, og året etter var de formelt skilt. Videre fulgte et skilsmisseoppgjør der Jill blant annet mistet sin halvdel i baren hun hadde vært med på å starte opp. Lykken smilte likevel for den unge kvinnen.

1975 var nemlig også året hun møtte Joe Biden, som skulle bli hennes andre ektemann, for første gang.

Måtte fri fem ganger

Jill og Joe ble satt opp på en blind-date av Joes bror, Frank, men selv var hun ikke overbevist da hun så ham første gang.

– Jeg gikk siste året på universitetet, og hadde datet menn i jeans og t-skjorter. Han kom inn døren med en pen jakke og mokasiner, og jeg tenkte: «Gud, dette kommer aldri til å funke, ikke på en million år». Han var ni år eldre enn meg, sa 69-åringen i et intervju med motemagasinet Vogue fra 2016.

Da daten var over hadde derimot pipa fått en annen lyd.

– Vi kom virkelig overens. Da jeg kom hjem gikk jeg og ringte moren min. Klokken var ett på natten, og jeg sa: «Mamma, jeg har endelig møtt en gentleman», minnes hun i intervjuet.

Joe måtte imidlertid jobbe hardt for å få Jill til å bli kona hans. Faktisk fridde han fem ganger før hun omsider sa «ja».

– Jeg sa bare «ikke enda, ikke enda, ikke enda». Jeg hadde forelsket meg i guttene hans, og følte virkelig at et ekteskap måtte funke. De hadde mistet moren sin, og jeg kunne ikke la dem miste en mor til. Så jeg måtte være hundre prosent sikker, sa Jill i intervjuet med Vogue.

Omsider ga Joe Biden henne et ultimatum. Han krevde ingen konkret dato, men han krevde en forpliktelse.

I 1977 ble de gift, og Jill ble samtidig stemor for Joes to barn. I 1981 kom deres første felles barn, Ashley, til verden.

– Jeg er lærer

Men Jill ville ikke bare være en kone og mor. Hun returnerte til skolebenken i 1979, og tok to mastergrader.

Siden har hun jobbet som lærer, og i 2007 tok hun også en doktorgrad i undervisning. Dermed går hun under tittelen Dr. Jill Biden.

Da ektemannen var visepresident jobbet hun som tidligere nevnt fulltid som lærer ved Northern Virginia Community College. Denne jobben vil hun beholde også nå når ektemannen blir president, sa hun i et intervju med CBS i august.

– Ja, jeg skal fortsatt undervise. Jeg er lærer. Det er den jeg er, sa hun den gang, og la til:

– Jeg vil at mennesker skal sette pris på lærere og bidra til at yrket blir løftet opp og frem.

Samme måned delte hun også et innlegg på Twitter for å understreke poenget sitt:

«Å undervise er ikke noe jeg gjør. Det er noe jeg er».

Ifølge nettstedet Government Executive skal Jill pendle mellom Washington D.C. og Nord-Virginia i årene fremover.

Støtter ektemannen

Jill Biden er også politisk aktiv, og har hele veien støttet ektemannen på veien mot Det hvite hus.

Tidligere i år tok hun faktisk også pause fra undervisningen for å drive kampanjearbeid med ektemannen.

– Han har alltid støttet min karriere. Og det er viktig for meg å støtte ham nå, for jeg ønsker endring, sa hun da, ifølge Business Insider.

Da ektemannen var visepresident reiste hun mye rundt og snakket om hjertesakene sine, som er gratis undervisning, militærfamilier og brystkreft-forebygging. I tillegg ga hun i 2012 ut en barnebok.

Som førstedame vil hun forme rollen selv.

– Det fine med å være førstedame er at du kan definere det hvordan du vil, sa hun til Vogue i fjor.

Hvordan hun selv vil være som førstedame var hun klar på:

– Jeg vil fortsette å jobbe med det samme. Utdanning vil være viktig, og militærfamilier. Jeg vil reise landet rundt og jobbe for at flere skal få gratis videregående utdanning.

