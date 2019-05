J.K. Rowling med Harry Potter-avsløring - gir ut fire nye historier

Suksessforfatteren med gladmelding til alle Harry Potter-fans.

Over 20 år etter at den første Harry Potter-boken ble lansert i juni 1997, skal det gis ut nye historier som baserer seg på Potter-universet, skriver avisen The Independent.

Forfatteren bak den formidable suksessen, J.K. Rowling, skal i løpet av den neste måneden gi ut fire korte e-bøker som tar for seg folkeminne og magien fra Harry Potter-serien.

NYE UTGIVELSER: J.K. Rowling lanserer snart fire korte e-bøker om Harry Potter universet. Foto: Scanpix

De to første e-bøkene «A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts» og «A Journey Through Potions and Herbology» lanseres 27. juni. De to siste, «A Journey Through Divination and Astronomy» og «A Journey Through Care of Magical Creatures» forventes å komme kort tid senere, skriver avisen.

Til sammen har de sju bøkene om Harry Potter solgt over 500 millioner kopier verden over, og de er oversatt til 80 språk, skriver CNN. Det er laget åtte filmer om trollmannen, den siste ble vist på kino i 2012.

Siden den gang har Harry Potter-fansen kunnet se teaterstykket Harry Potter og barnets forbannelse på West End i London, og også se spin off-filmene «Fabeldyr og hvor de er å finne» og «Fabeldyr: Grindelwalds Forbrytelser». I tillegg finnes det egne fornøyelsesparker med Harry Potter-tema.