Jo Nesbø til topps på bestselgerlisten i Storbritannia

Få dager etter at Jo Nesbøs nyeste Harry Hole-krim «Kniv» ble lansert i Storbritannia, gikk den til topps på den britiske bestselgerlisten.

– Det er veldig stas, sier Jo Nesbø i en kommentar.

Det er ikke første gang Nesbø har gått rett hjem hos sine britiske lesere: I 2014 toppet han blant annet den generelle listen med «Politi».

Det er den ukentlige bestselgerlisten til The Sunday Times det er snakk om for «Kniv», som også ligger på femteplass på The New York Times' liste over mest solgte skjønnlitterære bøker.

– Jeg har vært på den listen før, faktisk, men jeg har aldri startet så høyt som nummer fem, sier Nesbø til VG.

