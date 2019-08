Joachim Rønning har giftet seg med Amanda Hearst

Filmregissør Joachim Rønning (47) har giftet seg med den amerikanske milliardærarvingen Amanda Hearst (35).

Paret, som i følge Dagbladet forlovet seg i januar ble fredag smidd i hymens lenker. Town and Country Magazine har fulgt bryllupet, og ifølge dem fant vielsen sted på Hearsts familieslott i California.

Slottet skal ha blitt bygget av Hearsts oldefar, William Randolph Hearst.

Magasinet skriver videre at en privat seremoni ble etterfulgt at en middag før dessert og dans på en av eiendommens mange bygninger. Bruden skal ha brukt en kjole fra designeren Oscar de la Renta, som var laget av bærekraftige materialer.

Det er ikke kjent hvor mange som var invitert i bryllupet, eller noen navn på eventulle celebre gjester som var med på bryllupsseremonien.

Rønning sto bak regien på den norske storfilmen «Kon-Tiki», og har i tillegg regissert «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales». For tiden er han aktuell med filmen «Maleficent: Mistress of Evil» med Angelina Jolie i hovedrollen, som kommer i oktober.

Etter bryllupet dro de to turtelduene videre til Chateu Marmont i Los Angeles, som er stedet der de først møttes for tre år siden.

Hearst er medgrunnlegger av motebutikken Maison de Mode, og er også involvert i flere veldedige organisasjoner. 35-åringen er også i arverekken etter imperiet til William Randolph Hearst, som er en av historiens største mediemoguler.