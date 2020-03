Joakim Kleven med kraftig kritikk til H&M-sjefen: – Jeg vil at folk skal se hvor kyniske de er

– Jeg vil provosere og sjokkere, sier Kleven som har tro på at H&M-sjefen nå vil se seg selv i speilet.

I dag slippes Joakim Klevens seneste missil mot klesindustrien, etter suksessen han har hatt med å bringe tekstilarbeidernes desperate kår frem i lyset gjennom serien «Sweatshop».

Det Kleven ikke har lykkes med, er å stanse sin selvutnevnte hovedfiende Hennes & Mauritz.

Året før Joakim Kleven lagde serien som gjorde ham godt kjent innad i H&M-systemet, lovte den svenske kleskjeden å gi arbeiderne ved fabrikker de benytter seg av det som heter levelønn innen 2018.

Levelønn er, ifølge Fremtiden i våre hender, inntekt som dekker grunnleggende behov for arbeideren og dennes familie. Alt fra mat og klær til rent vann og utdanning, men også til sparing og uforutsette utgifter.

Derfor retter han sinnet mot H&M

To år etter H&M skulle gi dette til sine arbeidere, mener Kleven at tekstilarbeiderne venter fortsatt, og nå er Kleven forbanna og krever handling.

– Det har ikke skjedd én eneste forandring for én million tekstilarbeidere, tordner Kleven overfor Nettavisen.

Klevens frustrasjon har nå resultert i sangen «HypnotisM» og musikkvideoen med tittelen «H&M - PLEASE STOP MODERN SLAVERY!!».

Se videoen her:

– Er det ikke mange i klesindustrien som kan tas på dette, hvorfor akkurat H&M?

– Det er mange kleskjeder dessverre, men vi må ta dem som er størst og starte på toppen. H&M kan, hvis de virkelig vil, snu denne industrien på dagen, mener Kleven.

Han legger til:

– De har brutt så mange løfter og fraskriver seg ansvaret sitt. Jeg vil at folk skal se hvor kyniske de er.

Fremstiller Stefan Persson med puppedame og penger

Irritasjonen er rettet spesielt mot én mektig mann. Hennes og Mauritz' styreleder, mannen som er Sveriges rikeste og som innehar en attraktiv 71. plass på Forbes liste over verdens rikeste; Stefan Persson (71).

Det var hans far som i 1947 startet kleskjeden og i dag er sønnen Karl-Johan administrerende direktør for milliardselskapet.

I videoen kan man se Kleven i rollen som Hennes og Mauritz' styreleder Stefan Persson, mens han gnikker seg inntil en lettkledd dame med silikonpupper og ruller i penger.

– Er dette en riktig fremstilling av Persson?

– Han er mediesky og man vet lite om ham, men dette er symbolikk, og jo mer ekstremt, jo bedre. Jeg vil provosere og sjokkere skikkelig for å understreke den ekstreme maktposisjonen han har. Hun modellen er først og fremst et symbol jeg bruker på at folk som Persson og H&M kan fråtse i modeller og penger.

– Har du vurdert om denne fremstillingen av Persson kan gjøre at Hennes og Mauritz ikke tar kritikken på alvor?

– De må så klart ta dette seriøst, det å fråtse i penger og modeller og nakenhet er akkurat det de gjør på daglig basis, med sine kampanjer med flotte modeller og enorme reklamebudsjett. Dette er satire, forteller Kleven.



I musikkvideoen kommer han med en rekke påstander om kleskjeden, blant annet at ingen av H&Ms 1,6 millioner tekstilarbeidere har levelønn, at H&M har sparket tekstilarbeidere som vil organisere seg og at annonsebudsjettet til kleskjeden kunne sikret levelønn for alle tekstilarbeider i Kambodsja.

– Dette er backet opp av kilder som Clean Clothing Campaign, som jobber for en rettferdig klesindustri, hevder Kleven.

Kravet hans er at H&M skal eie sine egne fabrikker, slik at de må ta fullstendig ansvar for tekstilarbeiderne og deres kår.

Vil nå ut til koronafaste nettshoppere

Kleven vet ikke om det er lurt å komme med dette budskapet midt i koronakrisen, men ettersom produksjonen av musikkvideoen skildres i sesongavslutningen av «Bloggerne» denne uken, hadde han ikke noe valg.

– Jeg vil nå ut til de som sitter hjemme og kjeder seg og handler på nett. Det er mange som føler på usikkerhet rundt arbeidssituasjonen sin i disse dager og da kan man jo bare tenke hvordan dette er for fabrikkarbeiderne i Kambodsja og Bangladesh, sier han.

Forrige gang Kleven angrep H&M hevder han at han ble blokkert fra å kommentere på kleskjedens Facebook-side. Kleskjeden har også meldt Sweatshop-serien inn for Pressens faglige utvalg (PFU).

– Da ble det oppstyr i mediene, så jeg tror de ønsker at dette skal få minst mulig oppmerksomhet. Jeg har likevel håp om at Stefan Persson ser videoen og virkelig vil se seg i speilet etterpå og innser hvor utrolig kynisk han er og forstår at han er personen som kan gjøre en forandring.

– 900.000 tekstilarbeidere har bedre lønnssystemer på grunn av H&M Group

Nettavisen har fremlagt alle påstandene fra Kleven for Hennes & Maurits.

I en e-post skriver pressekontakt Thea Kjendlie i H&M Hennes & Mauritz Norway følgende:

«For å gjennomføre endringer for en rettferdig levelønn i en hel bransje, er det nødvendig med et bredt samarbeid og en kunnskapsbasert tilnærming. Grunnlaget for levelønnsarbeidet til H&M Group er samarbeidet med FN og ILO (International Labour Organization), hvor målet vårt er bidra til å bygge opp et regulert system for lønnsforhandlinger i bransjen. I dag har 900.000 tekstilarbeidere bedre lønnssystemer som et resultat av H&M Grops program for en rettferdig levelønn.

Videre er 1,1 millioner arbeidere inkludert i dialogprogrammer som sikrer fagforeningsfrihet og demokratisk valgte ansattrepresentanter. Retten til å organisere seg er derfor en sentral del av hele vår tilnærming. I 2017 gjennomførte eksempelvis alle tekstilprodusentene H&M Group benytter i Bangladesh demokratiske valg av ansattrepresentanter.

I tillegg viser statistikken at arbeidere på fabrikker som er en del av programmet, har høyere lønn enn andre. Generelt er det høyere lønn på fabrikker hvor H&M Group produserer, enn gjennomsnittet for tekstilindustrien i landet.»