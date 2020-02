Joakim Klevens far «kuppet» sønnens tv-innspilling: – Fikk sjokk

Joakim Kleven får sin egen rolle i «Bloggerne», og svarer på Sophie Elise-spørsmålet «alle» stiller.

Joakim Kleven er et av de nye fjesene i 2020s første sesong av «Bloggerne». Ikke for det, han har lenge vært synlig i «Bloggerne» og «Sophie Elises verden» på grunn av sitt vennskap med sistnevnte og Anniken Jørgensen.

Nå står han imidlertid på egne ben og har hatt et kamerateam på slep siden sommeren 2019.

– Du har jo blitt «han bloggervennen», er du lei av den merkelappen?

– Nja, jeg synes at jeg på en måte er bloggervennen, jeg har seriøst sneket meg med i alle «Bloggerne»-episodene og til og med noen sesonger av Sophie Elises verden, ler Joakim med en god porsjon selvironi og fortsetter:

– Vi kan le og spøke av at jeg er han bloggervennen, men jeg gjør veldig mye på egenhånd og det er godt å få vist den siden av meg, sier Kleven som nå skal dele oppturer og nedturer fra livet sitt på tv-skjermen.

Mange har lurt på hvordan det egentlig står til med vennskapet til Joakim og Sophie Elise, her svarer han:

– Driter i hva folk sier om meg

Norske seere skal nå få bli bedre kjent med Joakim, de aller nærmeste vennene hans (ja, for han har faktisk venner som ikke er på tv også) og familien hans.

– Jeg elsker mamma og pappa og broren min. Jeg er så glad at de blir vist. Jeg driter i hva folk sier om meg, men jeg håper at folk tar skikkelig godt imot mamma, pappa og broren min, for jeg har oppriktig verdens beste familie og de er så støttende i det jeg driver med, forteller Kleven.

I den første episoden av «Bloggerne» snakker Joakim om hvordan familien reagerte da han sto frem som homofil. Han forteller at det ikke bare var lett å skulle fortelle det:

Faren overrasket alle

Allerede i første episode av «Bloggerne», får TV-seerne være vitne til et veldig stort øyeblikk i Joakims liv. Han ante ingenting da han tok med familie og venner på Oslo Pride og et kamerateam på slep, som fanget den koselige dagen.

Etter kamerateamet hadde pakket sammen, skjedde det dog noe han virkelig ikke hadde regnet med.

– Det var helt sjokk, forteller Joakim om det som skjedde.

Faren gikk nemlig ned på kne og fridde til moren, med Joakim, broren og vennene deres som vitner.

– Det er kjærlighetens dag og jeg bare ble så stolt av pappa som frir på den dagen, så nei, det var en magisk, magisk dag.

– Broren min filmet med mobilen, så pappa ble litt sjokkert over at det skulle bli vist i «Bloggerne», ler Joakim.

Se frieriet og Joakims reaksjon i videoen øverst i saken!

Nekter for å ha «brukt» bloggervennene

I 2015 fikk Joakim som en totalt ukjent 21-åring tildelt Gullruten for serien «Sweatshop», hvor han hadde regi og klipp. Dokumentarserien satte søkelyset på uetiske forhold i klesindustrien og hva kostnaden egentlig er av den vestlige verdens behov for kjapp og billig mote.

FORTSATT VENNER: Sophie Elise Isachsen og Joakim Kleven er, i motsetning til hva mange tror, fortsatt gode venner. Her er de sammen på premierefesten til sesong 3 qav Sophie Elises Verden. Foto: NTB Scanpix

Serien skapte stor debatt her til lands, og til og med i Hollywood fikk Ashton Kutcher med seg serien og delte den i sosiale medier.

– Jeg har alltid likt å skape ting. Da jeg vant Gullruten var det ingen som visste hvem jeg var og at jeg lagde det. Nå vet plutselig mange folk hvem jeg er fordi jeg liker å eksponere meg selv, forteller Joakim som både driver aktivt med YouTube, Instagram og sitt eget nettsted Generation 2.0.

– Så nå bruker jeg fortsatt det talentet og det jeg elsker å drive med, men med den stemmen, plattformen og følgerne så har jeg kommet dit der jeg kan klare å gjøre det på egenhånd, uten at det betyr at jeg har brukt disse bloggervennene mine, men jeg vil vise ordentlig hvem jeg er også, forteller han.