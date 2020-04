Joe Exotics sønn fra «ukjent» forhold dukker opp i «Tiger King».

Den homofile dyrepark-eieren Joe Exotic var sammen med en kvinne og jobbet i politiet. Nå viser det seg også at tigerkongen har en prins.

Netflix-serien om Joe «Tiger King» Exotic har tatt verden med storm, og den enorme responsen sørget for at en oppfølger-episode, «The Tiger King and I» dukket opp i påsken.

Der fikk fansen en oppdatering på hvordan det hadde gått med flere av de mest markante skikkelsene fra dokumentaren, og høre at hovedpersonen selv fryktet tigre og løver i virkeligheten.

Jobbet som politisjef

Ettersom Joe Exotic selv soner en dom på 22 år i fengsel, var han naturlig nok ikke med, men i kjølvannet av dokumentarsuksessen har han blitt verdenskjent.

Samtidig har det også dukket opp nærmest utrolige opplysninger om livet før han ble tigerkonge.

Joe skal nemlig på et tidspunkt ha snakket seg til å bli politisjef i en by i Texas, ifølge New York Magazine.

For dem som har fulgt serien er dette smått uvirkelig, med tanke på at Joe Exotic i dag soner en dom for både dyremishandling og medvirkning til drapsforsøk.

Det viser seg dog at byen han var politsjef i var en svært liten by ved navn Eastvale, med snaut 500 innbyggere.

I serien får man se at homofile Joe gifter seg med sine to kjærester John Finlay og Travis Maldonado.

Likevel har det blitt hevdet at i perioden han jobbet som politi, var Joe sammen med en kvinne ved navn Kim og paret skal ha fått et barn sammen.

Sønnen er med i «Tiger King»

I forbindelse med spesial-episoden har Joes tidligere venn og tv-produsent Rick Kirkham uttalt seg om Joes liv i en video-utspørring (bak betalingsmur).

Der bekrefter Kirkham ryktene, og hevder at Joe både var gift med en kvinne og at han har barn.

Tv-produsent Rick Kirkham. Foto: Netflix

Han avslører også at Joes sønn til og med er å se i noen scener av dokumentarserien på Netflix, men at Netflix ikke gjør noe poeng ut av at dette faktisk er sønnen.

–Han (Joe) har barn og sønnen hans kom for å jobbe i dyreparken en sommer jeg var der, den aller første sommeren, forteller Rick Kirkham.

Sønnen skal i dag være 38 år gammel og har sørget for at Joe Exotic har blitt bestefar til tre barn.

Knallharde beskyldninger

Kirkham, som senere har flyttet til Norge, var i parken for å lage et realityshow om Exotic og hans geskjeft, og blir viet mye oppmerksomhet i serien.

I dag har ikke den tidligere tv-produsenten mye pent å si om måten Exotic behandlet sønnen.

– Joe behandlet sønnen sin verre enn han behandlet andre ansatte. Han ba sønnen sin feie i parken fremfor å gi ham en skikkelig jobb, som å fore dyrene eller noe sånt. Det var akkurat som at han angret på at han hadde barn og at han angret på at han har vært gift, forteller den tidligere tv-produsenten i videointervjuet.

Stakk av fra parken

Også Joe Exotics niese, Chealsi Putman har bekreftet at sønnen på et tidspunkt jobbet i dyreparken.

– Joe var inn og ut av sønnens liv da han vokste opp. På et tidspunkt for et par år siden jobbet Brandon og hans daværende kone i dyreparken med Joe, forteller Putman i et intervju med Daily Mail.

Forholdet mellom far og sønn skal ha blitt kjølig da Joe ba sønnens kone om å trikse med ligningen. Da pakket sønnen sakene og flyttet tilbake til Texas, ifølge kusinen.