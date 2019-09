Johanne Nordeng Aasgaard ble onanert på TV. Nå blir hun hyllet

Johanne Nordeng blir hyllet etter sexscene på «Ex on the Beach». Likevel håper hun at foreldrene ikke ser på.

I drøye to uker har årets «Ex on the Beach»-deltakere overrasket seerne med både intriger, sex og kjærlighet.

En av dem som kanskje har overrasket mest hittil er Johanne Nordeng Aasgaard (24), som under en av de aller første episodene ble onanert med en «Womanizer», en av Kondomeriets mest solgte vibratorer, av deltaker Andreas Østerøy (22) og Victoria Øren Hammer (21).

Se klippet øvert i saken!

Klippet ble på kort tid en stor snakkis blant «Ex on the Beach»-fansen, og tilbakemeldingene har heller ikke latt vente på seg.

Ifølge Nordeng Aasgaard har tilbakemeldingene stort sett bare vært av det positive slaget.

- Det har kommet inn en del meldinger til innboksen der folk skriver at det var kult gjort av meg. De hyller meg for å være åpen og for å gi faen, forteller Nordeng Aasgaard til Nettavisen.

Ingen baktanke

Selv mener 24-åringen at hun ikke hadde noen baktanke eller budskap bak sexscenen.

- At noen mener at jeg er med på å normalisere noe som kanskje er tabu, er bare hyggelig. Men det var ikke det som sto i hodet på meg når vi testet ut «Womanizeren», sier hun.

Ifølge Nordeng Aasgaard er det mye som skjer inne på villaen, noe som gjør at hun ikke tenker noe særlig på scenen som utspilte seg inne på soverommet.

- Det var som å se en hvilken som helst episode. Jeg synes egentlig det bare var gøy, forteller trønderen om da hun så den mye omtalte episoden for første gang.

- Det var ikke noe annerledes med å se den. Jeg gleder meg til hver eneste episode som kommer ut. Jeg elsker å se meg selv på TV, legger hun til.

Tenker ikke på konsekvenser

Selv om den 24 år gamle trønderen nyter oppmerksomheten nå, innrømmer hun likevel at det ikke er alle hun ønsker oppmerksomhet fra når det gjelder deltakelsen i «Ex on the Beach».

Til foreldrene har hun gitt forbud om å følge med på den skandaleombruste serien.

- Jeg håper virkelig ikke mamma har sett det. Jeg vet at hun har sett de to første episodene, men jeg har uttrykt tydelig at jeg ikke ønsker at hun skal se noe mer, ler hun.

Til vanlig jobber Nordeng Aasgaard som bartender og servitør. Konsekvensene en deltakelse i «Ex on the Beach» kan gi i forhold til karriere muligheter i fremtiden, er hun ikke redd for.

- Det bryr jeg meg ingenting om. Jeg er snill og et godt menneske, og står for det jeg gjør, sier hun.