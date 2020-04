Johannes Høsflot Klæbo om det nye samboerskapet: – Usikker på om hun visste hva hun flyttet sammen med

I kveldens «Senkveld»-sending innrømmer langrennstjernen at han bidrar svært lite til sitt nye samboerskap.

I fjor sommer annonserte den norske langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo (23) at han har kjøpt hus sammen med kjæresten Pernille Døsvik (22).

Husvalget falt på en 201 kvadratmeters villa på Byåsen i Trondheim til svimlende ni millioner kroner, noe som neppe var en tilfeldighet.

Fortsatt ikke selvstendig

Fredag kveld gjester skistjernen det populære TV 2-programmet «Senkveld» der 23-åringen innrømmer at han ikke er blitt noe særlig mer selvstendig etter at han flyttet hjemmefra.

Stadig stikker han nemlig innom foreldrene sine for å både hente mat og levere skittentøy.

- Det skjer faktisk ganske ofte. Det har faktisk hendt at jeg har kjørt fra trening, via mamma og pappa for å hente lunsj, så dratt hjem til meg, forteller skistjernen.

Forbedringspotensiale

På spørsmål fra programleder Stian Blipp om hva kjæresten synes om at han fortsatt ikke vasker sine egne klær og lager sin egen mat, innrømmer han selv at han kanskje burde bidratt litt mer enn han har gjort tidligere.

- Jeg har et forbedringspotensiale, og nå som jeg har litt mer tid bør jeg kanskje bidra litt mer, innrømmer han og legger ikke skjul på at det å flytte hjemmefra er ganske utfordrende.

- Jeg er litt usikker på om hun visste hva hun flyttet sammen med, men jeg håper hun hadde valgt det samme igjen. Det var nok litt dårligere enn hun hadde fryktet, fortsetter han.

- Kan lære alt

Til Nettavisen innrømmer Høsflot Klæbo at det ikke alltid er like lett for kjæresten å bo med han, og svarer kryptisk på spørsmål om det hender at hans noe dårlige innsats bidrar til krangel i huset.

- Vel, livet er for kort til å krangle om småting. Men jeg kunne nok med fordel ha vært litt raskere med å ta frem støvsugeren hjemme, sier han til Nettavisen.

I fremtiden derimot har skistjernen bestemt seg for å bli bedre på hjemmefronten, og er ikke i tvil om at han en dag kommer til å lære seg å vaske sine egne klær.

- Jeg er vokst opp med at man greier det man bestemmer seg for, sier han.

