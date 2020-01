Johannes Thingnes Bø blir far når som helst: – Babyen får holde seg inne litt til

Kona har termin rett rundt hjørnet - det hindret ikke Johannes Thingnes Bøe fra å dra på fest.

HAMAR (Nettavisen): I kveld går årets idrettsgalla av stabelen i Hamar.

Johannes Thingnes Bø er kanskje den mest spente utøveren tilstede på Idrettsgallaen i kveld. Ikke bare fordi han kan vinne pris, men fordi kona Hedda Kløvstad Dæhli har termin i januar.

På rød løper fikk ikke skiskytteren ett eneste spørsmål om idretten, men det var helt greit.

Johannes Thingnes Bø under Idrettsgalla 2020 i CC Amfi på Hamar lørdag.

– Det er tydeligvis noe annet som er prioritert og det er det fra min side også. Skiskyting har jeg ikke tenkt så mye på, jeg tenker på det på morgenen når jeg er på trening, men ellers i døgnet går jeg og tripper, forteller han til Nettavisen.

I januar har skiskytteren hatt fri fra verdenscupen, selv om han har uttalt at han skal gjøre comeback i februar.

Thingnes Bøe har lurt på om det kanskje skulle bli en nyttårsbaby, men likevel tør han å gå på fest.

– Den får prøve å holde seg inne litt til, ler han.

Programlederduoens vanvittige år

I kveld skal idrettsåret 2019 oppsummeres og hylles på idrettsgallaen, men også for programlederduoen Ramm og Skarstein var 2019 litt av et år.

Våren 2019 kunngjorde nemlig Ramm at han hadde fridd til kjæresten Josephine Leine Granlie. I tillegg gjorde han stor suksess med låta «Raske briller».

Birgit Skarstein tok på sin side VM-gull under Paralympics i Tokyo, men i november 2019 kom den kjipe nyheten om at hun og kjæresten Martin Sletten brøt forlovelsen etter fire år som par og Skarstein delte nyheten på sin Instagram-konto. Selv om det nå er slutt forteller Birgit at paret ser hverandre mye både på jobb og utenom.

– Vi har det veldig fint, vi er gode venner og det var ikke noe vanskelig brudd, vi er fortsatt veldig glad i hverandre og det er ikke noe galt som har skjedd, det er bare at vi har bestemt oss for å ikke være kjærester, forteller hun.

– Er du på Tinder?

– Nei, haha, jeg har aldri vært på Tinder!

– Det er ikke aktuelt?

– Nei, jeg synes det er litt kleint, men... Kanskje jeg må øve meg på det da?, ler hun.

På scenen i Hamar i kveld står artister som Julie Bergan og Seeb, Vazelina Bilopphøggers, Anna-Lisa Kumoji og Eirik Søfteland og Navid Rezvani kjent fra blant annet «Norske talenter».

I tillegg står komiker Jon Niklas Rønning på scenen. Karoline Krüger og Sigvart Dagsland skal også opptre. Det skjer dagen etter paret deltok i den meget følelsesladde bisettelsen for Ari Behn.

Det blir litt av et sceneskifte for Dagsland, som også rørte mange med sin sang under den direktesendte seansen fra Oslo Domkirke.

På Hamar skal det deles ut 12 priser i løpet av kvelden. Det er 52 nominasjoner totalt for enkeltutøvere, samt seks lag og fem ildsjeler.

I tillegg er det tre kategorier som ikke har nominerte, nemlig årets forbilde som juryen velger, utøvernes pris hvor aller utøverne kan stemme på hverandre, og sist den høythengende hedersprisen. Under ser du alle de ulike kategoriene og hvem som er nominert.

(Vinnerne i uthevet skrift)

Årets kvinnelige utøver:

Tiril Kampenhaug Eckhoff (Skiskyting) Maiken Caspersen Falla (Langrenn) Caroline Graham Hansen (Fotball) Ada Stolsmo Hegerberg (Fotball) Therese Johaug (Langrenn) Maren Lundby (Hopp) Ragnhild Mowinckel (Alpint) Marte Olsbu Røiseland (Skiskyting) Ingvild Flugstad Østberg (Langrenn)

PÅ TOUR DE SKI: Therese Johaug er kåret til årets beste kvinnelige idrettsutøver for 2019.. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Årets mannlige utøver:

Johannes Thingnes Bø (Skiskyting) Henrik Christiansen (Svømming) Viktor Hovland (Golf) Johannes Høsflot Klæbo (Langrenn) Henrik Kristoffersen (Alpint) Olav Lundanes (Orientering) Jarl Magnus Riiber (Kombinert) Karsten Warholm (Friidrett) Martin Ødegaard (Fotball)

Årets lag:

Fotballjentene (Fotball) Håndballgutta (Håndball) VM-laget kombinert/lagkonkurranse (Kombinert) VM-stafettlaget langrenn/herrer (Langrenn) Mixed-stafettlaget VM/skiskyting (Skiskyting) Anders Mol/Christian Sandlie Sørum (Sandvolleybal)

Årets gjennombrudd:

Vetle Sjåstad Christiansen (Skiskyting) Erling Braut Haaland (Fotball) Gustav Iden (Triatlon) Salum Ageze Kashafali (Friidrett) Casper Ruud (Tennis) Jenny Stene (Skyting) Thea Vatshelle (Kickboxing)

Årets kvinnelige parautøver:

Aida Dahlen (Bordtennis) Vilde Nilsen (Langrenn/skiskyting) Helle Sofie Sagøy (Badminton) Birgit Røkkum Skarstein (Roing)

Årets mannlige parautøver:

Jens Lasse Dokkan (Dressur) Salum Ageze Kashafali (Friidrett) Jesper Saltvik Pedersen (Alpint) Nils-Erik Ulset (Skiskyting) Tommy Urhaug (Bordtennis)

Årets trener:

Leif Olav Alnes (Friidrett) Christian Berge (Håndball) Gjert Ingebrigtsen (Friidrett) Siegfried Mazet/Egil Kristiansen (Skiskyting) Kåre Mol (Sandvolleyball) Eirik Myhr Nossum (Langrenn)

ÅRETS TRENER: Leif Olav Alnes fikk prisen som årets trener under Idrettsgalla 2020 i CC Amfi på Hamar lørdag. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Årets navn (juryen nominerer, folket stemmer):

Johannes Thingnes Bø (Skiskyting) Erling Braut Haaland (Fotball) Ada Stolsmo Hegerberg (Fotball) Håndballgutta (Håndball) Jakob Ingebrigtsen (Friidrett) Therese Johaug (Langrenn) Salum Ageze Kashafali (Friidrett) Johannes Høsflot Klæbo (Langrenn) Maren Lundby (Hopp) Anders Mol/Christian Sandlie Sørum (Sandvolleyball) Karsten Warholm (Friidrett) Martin Ødegaard (Fotball)

Årets ildsjel: (Egen jury)

Brit Eirin Tungeland, Os Turnforening, Hordaland Karin og Kåre Ivar Melsæther, Bærums Verk Hauger IF, Akershus Vivian Nilsen, Berlevåg Turn & Idrettsforening, Finnmark Rolf Hansen, Galterud IF, Hedmark Sverre Inge Lystrup Ness, Hommelvik Guts, Trøndelag

Årets hederspris:

Juryen tildeler, ingen nomineres

Årets forbilde:

Juryen tildeler, ingen nomineres

Utøvernes pris:

Toppidrettsutøverne nominerer og stemmer selv