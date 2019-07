John (100) og Phyllis (102) har vært sammen ett år - giftet seg forrige uke

- Jeg vet du tenker at det er litt usannsynlig for noen på vår alder, men vi ble forelsket, sier Phyllis Cook.

LOS ANGELES (Nettavisen): Frykter du at du aldri vil finne kjærligheten? Da bør denne historien gi deg håp.

Et par som til sammen er over 200 år gamle, giftet seg nemlig i Ohio forrige uke, skriver CNN.

John og Phyllis Cook bor begge på aldershjemmet Kingston Residence i Ohio i USA. John er hundre år gammel, mens Phyllis fyller 103 år i august.

Det forhindret ikke at de to utviklet sterke følelser for hveandre.

- For å være ærlig, så ble vi forelsket i hverandre, sier Phyllis til WNWO.

- Jeg vet du tenker at det er litt usannsynlig for noen på vår alder, men vi ble forelsket, fortsetter 102-åringen.

John og Phyllis ble kjærester for omtrent ett år siden, og nylig bestemte de seg for å gifte seg. De dro til tinghuset for å få ordne med papirarbeidet, men fant ut at de kunne gifte seg der og da.

- Det var ikke planen, men de ga oss beskjed om det da vi kom dit, og da sa jeg at det var bra, fordi jeg ville ha det overstått, forteller John.

Både John og Phyllis har mistet to ektefeller, og er nå glad for at de har funnet kjærligheten en tredje gang.

- Vi passer sammen på veldig mange områder. Vi nyter hverandres selskap, sier John, som er en veteran fra andre verdenskrig.

Ekteparet nyter nå dagene på aldershjemmet i Ohio, der de spiser måltider og sitter i solen sammen. På spørsmål om hva de liker å gjøre best sammen, svarer John med et smil:

- Vel, det bør jeg antakelig ikke snakke om.