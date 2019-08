John Arne og Louise Angelica Riise har fått en sønn

Ekteparet John Arne Riise og Louise Angelica Riise kan glede seg over å bli foreldre for første gang sammen.

I januar ble det kjent at den tidligere forballspilleren John Arne Riise (38) og kona Louise Angelica Riise (29) ventet sitt aller første barn sammen.

Fra tidligere har John Arne tre barn fra tidligere forhold. Nå er han blitt pappa for fjerde gang.

Det avslører de nybakte foreldrene overfor Se og Hør.

- Vi er så ufattelige glade. Det er så stort, sier John Arne Riise til ukebladet og fortsetter:

- Champions League-seier og 110 landskamper er ekstremt gøy. Barnefødsler er mange divisjoner over det. Jeg er bare lamslått, sier fotballstjernen.

På Instagram har Louise Angelica Riise delt det første bildet av den nybakte sønnen, og røper samtidig navnet.

- Velkommen til verden, Colin Riise, skriver hun til bildet.

Også John Arne Riise har delt et bilde av den lille gutten som allerede har fått sin aller første Liverpool-trøye.

- Hello verden. Mitt navn er Colin Riise og jeg ble født 11:30, 9. august 2019, skriver han til bildet.

Allerede i mars kunne duoen avsløre at det var en liten gutt de ventet seg. Også det gjorde de på Instagram.

- Det er en gutt. Vi har drømt om å få en liten gutt sammen så lenge, og vi elsker deg allerede, skrev Louise Angelica til bildet den gang.

Kom på rød løper to dager over termin

At fødselen har vært etterlengtet for paret, er ikke til å stikke under stol.

Da den nye «Fast and Furios»-filmen hadde premiere på Colosseum Kino i Oslo forrige uke, dukket det høygravide paret opp på den røde løperen - to dager over termin.

- Vi får håpe han ikke kommer akkurat nå, men han får komme når han kommer. Vi har fulgt noen kjerringråd for å sette igang fødselen, men ingenting har hjulpet, så da tenker jeg at det sikkert er greit å dra på kino, sa Louise Angelica til Nettavisen.

RØD LØPER: Tidligere fotballspiller John Arne Riise og kona Louise Angelica dukket opp på rød løper under premieren av «Fast and Furious» forrige uke. Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

John Arne Riise uttrykte også stor frustrasjon over at babyen ikke hadde kommet enda.

- Hun begynner å mase skikkelig nå, fordi det har gått på overtid. Derfor gjør vi sånne ting for å få det i gang. Hadde vi sittet hjemme nå hadde hun gått på veggen, så da er vi her da, sa han til Nettavisen.

- Blir en fantastisk mor

Tidligere i sommer møtte Nettavisen paret på den årlige sommerfesten til Elle. Der fortalte Louise Angelica at hun gledet seg stort til å ta fått på den nye rollen som mamma.

- Det blir veldig spennende. John Arne har jo gjort dette et par ganger før, men det er jo like spennende hver gang vil jeg tro. Selv vet jeg ikke helt hva jeg går til, men jeg håper jo at det blir bra, uttalte hun.

John Arne på sin side er sikker på at kona vil bli en eksepsjonell mor.

HØYGRAVID: Tidligere i sommer ankom ekteparet Louise Angelica og John Arne Riise den rød løperen under årets Elle-fest. I høyehæler strålte Louise Angelica høygravid. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Hvis hun er slik hun er mot hundene våre, så kommer han til å ha et godt liv i vente, lo den tidligere fotballspilleren før han kremtet til:

- Hun kommer til å bli en fantastisk mor! Hun er veldig omsorgsfull og snill, og har et godt hjertet. Han kommer til å få det så fint.

Louise Angelica er også sikker på at ektemannen kommer til å løse papparollen smertefritt.

- Jeg har jo sett John Arne med de tre andre barna hans, og han er fantastisk. Det så jeg veldig tidlig, røpte hun.

Smertefritt svangerskap

Selv om Louise Angelica ikke la skjul på at hun var svært klar til å få ut den lille gutten da hun strålte på den røde løperen tidligere i sommer, har svangerskapet stort sett vært smertefritt for 29-åringen.

- Jeg tror selv at jeg har vært veldig heldig når jeg har hørt hva mange andre har gått gjennom med kvalme, oppkast, ryggsmerter og så videre. Jeg har nok sluppet veldig billig unna, og er egentlig veldig fornøyd med mitt eget svangerskap, uttalte hun til Nettavisen under Elle-festen tidligere i sommer.

Med et slikt smertefritt svangerskap legger heller ikke duoen skjul på at det allerede frister til flere barn.

- Først må vi jo få ut han her, men ja. Vi vil ha flere barn, konstanterte Louise Angelica.