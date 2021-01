John Arne Riise først ut av «Farmen» tårevåt etter krangel med Espen Thoresen

Fremdeles isfront mellom John Arne Riise og Espen Thoresen et halvt år etter «Farmen»-innspillingen.

At den tidligere fotballspilleren John Arne Riise (40) og radioprofilen Espen Thoresen (62) ikke er kommet så godt overens inne på «Farmen»-gården er ingen skjult hemmelighet.

Den siste uken har de to skapt overskrifter i landets medier om at en 15 år gammel feide var bakgrunnen for hva tumultene inne på gården egentlig handlet om. I søndagens episode eskalerer det hele da Riise velger Thoresen som andrekjempe – og de to skal møtes til tvekamp.

Les også: TV-bildene viser full krangel: Gamle sår rives opp mellom John Arne Riise og Espen Thoresen

I samtale med programleder Tiril Sjåstad Christiansen blir stemningen altså så opphetet at Riise forlater opptaket i tårer, etter at Thoresen deler sin opplevelse av Riise.

– Gikk til personangrep

Thoresen stiller nemlig spørsmål om hvor vidt Riise egentlig ønsker å være inne på gården. Han forteller til Tiril Sjåstad Christiansen at Riise hadde meldt seg ut av gruppen på flere måter, og forteller blant annet at Riise skal ha grått på kveldene fordi han lengtet hjem til sønnen sin.

– Vi bare stopper der. Dette gidder jeg ikke, bryter Riise og forlater intervjuet.

Ifølge Riise var det å gå til personangrep på ham, og mener det var å dra det hele for langt. De andre deltakerne oppmuntrer Riise til å ta en prat med Thoresen. Det ønsker imidlertid ikke Riise, og de to møtes som bitre fiender inn i tvekampen.

Les også: Starten på John Arne Riises fotballeventyr var et spark til mobberne

Røk ut etter «hanekamp»: – Det var digg

Som andrekjempe fikk Thoresen muligheten til å velge hvilke gren han ønsket å møte Riise i.

Ifølge han selv var kunnskap den grenen han hadde best sjans til å slå den tidligere fotballspilleren i, og etter et par kunnskapsrike utfordringer og spørsmål fra Tiril Sjåstad Christiansen, viste det seg at Thoresen hadde rett: John Arne Riise blir den første til å ryke ut av årets «Farmen kjendis».

Thoresen forteller til Nettavisen at han var glad for å kunne fortsette «kampen for tilværelsen» inne på gården, og forteller at han ikke ble overrasket over valget til Riise av andrekjempe.

– Jeg var med å bestemme at han skulle velges som førstekjempe. Eli Kari, Kine og jeg hadde et møte om hvem skulle bli førstekjempe. Eli Kari var redd for å velge Riise som førstekjempe fordi hun da risikerte meg, men da sa jeg at «jeg tar en for laget», sier Thoresen, og ønsker ikke å si noe mer om uenighetene med John Arne Riise.

Les også: Her må Ida Fladen forlate «Farmen kjendis»: – Ekstremt kjipt

Fortsatt isfront

Selv om det nå er gått et halvt år siden innspillingen av «Farmen» ser det verken ut til at John Arne Riise eller Espen Thoresen har lagt feiden bak seg.

Nettavisen har vært i kontakt med manageren til John Arne Riise som forteller at Riise ikke ønsker å kommentere den dramatiske scenen som utspiller seg inne på «Farmen»-gården. Det ønsker heller ikke Espen Thoresen.

Verken Riise eller Thoresen ønsker heller ikke å kommentere scenene som har utspilt seg utenfor gården etter innspillingen.



Etter at «Farmen kjendis» begynte å rulle på TV-skjermen har som nevnt også saken om hva feiden mellom de to kranglefantene egentlig handler om, også blitt rullet opp igjen i mediene.

I et tidligere intervju med Nettavisen åpnet Espen Thoresen seg opp om det hele.

– John Arne la meg for hat fra dag én. Han er sur på meg for en greie jeg gjorde for 15 år siden, fortalte Thoresen i et intervju med Nettavisen og refererte til den mye omtalte «SMS-skandalen» til Riise i 2005.

– Dette var forgjengeren til metoo. Han sendte SMS til flere profilerte jenter som også hadde kjærester. En av dem var min venninne. Jeg fikk dermed tak i nummeret hans, og som en slags hevn startet jeg en aksjon mot John Arne Riise, fortsatte han.

På scenen under «Lost Weekend»-festivalen på Askøy i 2005, der Thoresen var konferansier, fikk han 8000 festivaldeltakere til å sende samme SMS til den tidligere fotballspilleren på likt.

Ifølge Thoresen ga han Riise en mulighet til at begge skulle legge det hele bak seg.

– Jeg tok opp episoden med han og sa at det var jeg som hadde oppfordret til å sende ut alle SMS-ene. Han hadde funnet ut av det likevel, så jeg tenkte at hvis vi i det hele tatt skulle klare å legge det bak oss, så måtte jeg si det, fortalte Thoresen.

Ifølge radioprofilen tok Riise og han hverandre i hånda på at de skulle legge det bak seg.

Les også: Dette er deltakerne i «Farmen kjendis» 2021

– Men han la det ikke bak seg likevel. Han gikk etter meg, og irriterte seg over hver minste ting jeg gjorde. Han gikk plutselig til angrep, og hvis vi var uenige om noe ble han rasende, sa Thoresen.

John Arne Riise ønsket heller ikke å kommentere den saken.

– Jeg gir ikke kommentarer til Nettavisen som åpenbart driver med hets for egen vinning. Fullt forståelig at Thoresen har gode samtaler med slike mediekanaler, skrev Riise, via sin manager, i en e-post til Nettavisen.

Ikke slutten på «Farmen» likevel

Selv om Riise tar nederlaget tilsynelatende bra, og er klar for å reise hjem igjen til 2021, er likevel ikke oppholdet i 1920 helt over likevel.

Bare et steinkast unna «Farmen»-gården ligger det nemlig en annen liten gård der spin off-serien «Torpet kjendis» spilles inn. På «Torpet kjendis» møtes utslåtte «Farmen»-deltaker for å kjempe om en plass inn igjen på «Farmen»-gården.

Motivert og klar for å revansje sjekker Riise inn på «Torpet» der han møter de tidligere «Farmen»-deltakerne Linni Meister (34), Mira Craig (38) og Svein Østvik (59).

«Torpet kjendis» sendes på TV 2 Sumo.

Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?