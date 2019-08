John Arne Riise og kona Loise Angelica dukket opp på rød løper to dager over termin

Tidligere fotballspiller John Arne Riise og kona Louise Angelica har tatt seg turen til premieren av «Fast & Furious: Hobbs & Shaw».

For to dager siden var termindatoen for paret, som innrømmer at det er litt "risky" å være på premieren.

- Vi får håpe han ikke kommer akkurat nå, men han får komme når han kommer. Vi har fulgt noen kjerringråd for å sette igang fødselen, men ingenting har hjulpet, så da tenker jeg at det sikkert er greit å dra på kino, sier Louise Angelica til Nettavisens reporter på stedet.

På spørsmål om han er utålmodig svarer John Arne Riise at paret tar det som det kommer.

- Hun begynner å mase skikkelig nå, fordi det har gått på overtid. Derfor gjør vi sånne ting for å få det i gang. Hadde vi sittet hjemme nå hadde hun gått på veggen, så da er vi her da, sier han til Nettavisen.

Holder fansen oppdatert

Paret kan også avsløre at de holder fansen oppdatert på Instagram, og at Louise Angelica får flere spørsmål dersom hun ikke har vært aktiv på noen dager.

- Om jeg ikke oppdaterer Instagram så får jeg flere meldinger om hvorfor det er så stille fra meg, og om babyen har kommet. Så da tenker jeg det bedre å holde folk oppdatert, og har vi gjort de siste dagene, sier hun.

Mannen hennes sier seg enig og forteller at det er veldig gøy å se på alle tilbakemeldingene paret får på Instagram.

- Det er mange som følger med og sender gode meldinger. Det er gøy å gjøre det på sosiale medier, for folk følger med da, sier han.

Paret opplyser at alt er klart til den lille babyen kommer, og at det eneste som mangler er at gutten deres kommer ut.

Tidligere realitydeltaker og kjendismedium

Paret er ikke de eneste som har tatt seg turen til Colosseum Kino fredag kveld. Tidligere realitydeltaker Grunde Myhrer stilte gladelig opp på bilde for Nettavisens reporter på stedet.

PÅ PLASS: Realitystjerne Grunde Myhrer er på plass på premieren. Foto: Julie Solberg (Mediehuset Nettavisen)

Også kjendismedium Lilli Bendriss har tatt turen denne fredagen. Hun har tatt med frisøren sin til den røde løperen, da kjæresten hennes for øyeblikket er i Marokko.

- Jeg har aldri sett en Fast And Furious-film, så dette blir spennende, sier hun til Nettavisens reporter på stedet.