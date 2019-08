John Arne Riise om pappparollen: - Sånn skulle det ikke være, og det er vondt å tenke på

John Arne Riise har blitt firebarnspappa, og har tenkt å ta en helt annen rolle i oppdragelsen av Colin, enn han gjorde med de tre andre.

Det er knapt to uker siden John Arne (38) og Louise Angelica Riise (29) ble foreldre sammen for første gang.

Sønnen Colin kom til verden 9. august, og Riise beskrev opplevelsen som «mange divisjoner over» Champions League-seier og 110 landskamper. Selv om det er parets første barn sammen, er det ikke første gang Riise opplever å bli pappa.

Den tidligere fotballspilleren har tre barn fra før av, Ariana (18) fra sitt første ekteskap, og Emma (10) og Patrick (8) fra sitt andre. Skilsmissene fra barnas mødre preget forholdet til barna, i tillegg til at Riise var travelt opptatt på fotballbanen mens de var små.

FORELDRE: John Arne og Louise Angelica Riise ble foreldre for første gang 9. august. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

- Vondt å tenke på

I et stort intervju med ukens Se og hør, forteller Riise at han gleder seg stort over å endelig ha tid til å være pappa.

Nå som fotballkarrieren er lagt på hylla, ser Riise nemlig for seg å bli en langt mer tilstedeværende pappa enn han var for de andre tre mens de var små.

- Da jeg ble skilt, ble kontakten med barna mer sporadisk. Jeg har fokusert på jobben, og tenkt at jeg skal prøve å være en bedre pappa når karrieren er ferdig. Sånn skulle det ikke være, og det er vondt å tenke på, sier Riise til Se og hør.

Ny TV-serie

Louise Angelica forteller til Se og hør at hun stortrives som nybakt mamma - såpass mye at hun synes det er vanskelig å gå i dusjen fordi hun da savner sønnen så mye.

Hvordan 29-åringen trives i mammarollen, vil vi få se mer til. Sammen med Linni Meister og Kristin Gjelsvik, skal Louise Angelica slippe TV-seerne inn i mammaboblen i TV-serien «Kjendismødrene».

Riise sier han geder seg over at det nå blir «Louises tur til å skinne». Selv skal han fortsette som ekspertkommentator for beIN Sports i Qatar, samtidig som han tar en trenerutdanning.