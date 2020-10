John Carew avslører babynyhet

Blir pappa for andre gang.

- Baby på vei, skriver den tidligere fotballspilleren John Carew (41) på Instagram torsdag formiddag, til et bilde med kjæresten Pernille Emilie Juvodden (24).

Med det bekrefter han at de to venter sitt første barn sammen.

Fra tidligere har Carew sønnen Tyrese Carew (16), og blir dermed pappa for andre gang.

Hvor langt Juvodden er på vei er ikke kjent. Overfor Nettavisen kan imidlertid Juvodden fortelle at paret gleder seg til hva fremtiden vil bringe.

- Vi er veldig glade og gleder oss masse til å møte den lille, skriver Juvodden i en tekstmelding.

- Kjærligheten i mitt liv

Juvodden har også delt den gledelige babynyheten på sin Instagram.

- Har vært travelt opptatt med å lage en baby sammen med kjærligheten i mitt liv, skriver Juvodden til en bildeserie av det lykkelige paret.

John Carew har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser, men har i et tidligere intervju med VG uttrykt et ønske om flere barn:

- Jeg har en fantastisk sønn allerede. Og så tenker jeg jo at det hadde vært hyggelig med et par unger til etter hvert. Jeg har alltid tenkt at jeg vil ha tre unger. Kanskje i løpet av tre-fire år, sa han til avisen i 2015.

Var kjærester i «hemmelighet»

Det var i mai, etter flere måneder med spekulasjoner, at Carew og Juvodden endelig bekreftet at de er et par.

Det gjorde de overfor VG, etter at de hadde delt en rekke bilder av hverandre i sosiale medier.

Hvordan de to skal ha møttes, er ikke kjent. Etter sin internasjonale fotballkarriere har John Carew jobbet som skuespiller. Juvodden jobber på sin side som influenser og modell.

Hun er også blitt omtalt som en av Norges største IT-profiler av Min Mote, og Juvodden har også tidligere jobbet som Elle-skribent.