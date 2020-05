John Carew bekrefter kjæreste med 24 år gammel modell

Gleder seg til 17. mai-feiring med kjæresten.

Etter flere måneder med spekulasjoner, bekrefter den tidligere fotballspilleren og TV-profilen John Carew (40) at han har fått seg ny kjæreste. Det skriver VG.

Det er den 24 år gamle influenseren Pernille Emilie Juvodden som har kapret hjertet til Carew.

De siste månedene har Juvodden delt en rekke bilder av det forelskede paret, men frem til nå har duoen holdt kortene tett inntil brystet om relasjonen til hverandre.

John Carew og Pernille Emilie Juvodden har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser. Overfor VG sier paret at de ikke å kommentere saken ytterligere.

Jobber som modell

Hvordan de to skal ha møttes, er ikke kjent. Etter sin internasjonale fotballkarriere har John Carew jobbet som skuespiller. Juvodden på sin side jobber som influenser og modell.

Hun er også blitt omtalt som en av Norges største IT-profiler av Min Mote, og kan høres i podkasten «20 og noe», som hun har sammen med Elle-journalist Marie Wolla.

Gleder seg til 17.mai

Til tross for at paret har vært svært hemmelighetsfulle rundt forholdet til hverandre, uttalte imidlertid Juvodden i et nylig intervju med Melk og Honning at hun gleder seg til 17. mai-feiring med kjæresten.

- Planen min for 17. mai i år blir å starte dagen med deilig frokost med familien til kjæresten min, før vi senere tenker å ta en tur til byen for å se litt på folk, sier hun til magasinet.

John Carew har tidligere vært i et forhold med Camilla Haukaas. I 2017, etter tre år som kjærester, tok forholdet slutt.