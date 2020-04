John Finlay blir skildret som «en rusa hillbilly». Slik ser han ikke ut lenger

- De viste aldri den nye og forbedrede utgaven av meg, sier John Finlay i et nytt intervju.

På rekordtid var den nye Netflix-dokumentarserien «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» på alles lepper etter at den ble vist på strømmenettstedet for første gang i mars her til lands.

Dokumentarserien, som skildrer livet til de største profilene i villkatt-miljøet i USA, har sjokkert en hel verden. TV-seerne får innblikk i deres fasinasjon av villkatter og intrigene rundt den fanatiske interessen.

Fremstilt feil

En av dem seerne får følge tettest, er hovedkarakteren Joe Exotic (57) og hans fargerike liv.

På tidspunktet da dokumentaren ble spilt inn, var han gift med to yngre menn, John Finlay og Travis Maldonado. Livet til de to ektemennene blir skildrer som svært dystert, der sistnevnte blant annet tar selvmord i en alder av 23 år.

I kjølvannet av dokumentarens utgivelse har John Finlay reagert sterkt på måten han ble fremstilt på.

I et nylig intervju med ET sier han blant annet at intervjuene som ble gjort av ham under innspillingen var regissert i den grad at han ble fortalt at han for eksempel skulle sitte toppløs under intervjuene.

- De fikk meg til å se ut som en rusa hillbilly. De viste aldri den nye og forbedrede utgaven av meg, sier Finlay i videointervjuet med ET.

- Jeg gleder meg til å få ut historien min. Til å sette meg ned med en produsent eller en journalist for å få ut hele historien min, slik at verden får vite hvordan livet mitt egentlig var, fortsetter han.

Helt nytt liv

Ifølge John Finlay har han ikke snakket med Joe Exotic siden dokumentarserien var ferdig spilt inn og Exotic ble fengslet.

I dag sitter Joe Exotic i fengsel etter å ha blitt dømt for dyremishandling og for å ha planlagt leiemord.

TATT HELT AV: Netflix-dokumentaren med Joe Exotic i hovedrollen ar skapt enorm interesse over hele verden. Her sitter Joe Exotic sammen med en av mange tigere han eide på det tidspunktet. Foto: NTB Scanpix

Finlay har heller ikke kontakt med noen andre fra dokumentarserien etter han la det hardbarka miljøet bak seg. Han har også endret på utseende, blant annet fikset tennene sine, og har også forlovet seg på nytt.

I et intervju med Dagbladet forteller Finlay at han har det bedre enn noen gang før.

- Jeg har det fantastisk. Jeg er omringet av bra mennesker i livet mitt, og jeg tar hver dag som den kommer, sier han til avisen.

FORLOVET SEG PÅ NYTT: John Finlay med sin nye forlovede. Foto: Privat, Facebook

Han har også flere prosjekter på gang og har en klar plan for fremtiden. Han forteller blant annet at han har vært rusfri i over seks år.

- Jeg ser fram til å jobbe med ungdom, så snart koronavirus-krisa er over, og å advare dem mot farene ved narkotika. Jeg vil ta sikte på å inspirere andre der ute til å vite at det er et liv uten narkotika, som bringer så mye klarhet og perspektiv, sier han.