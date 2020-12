John le Carré er død

Den ikoniske forfatteren ble 89 år gammel.

Den britiske forfatteren var en av verdens mest kjente forfattere av spionbøker, og han het egentlig David John Moore Cornwell. 89-åringen sto bak kjente spionbøker som «Spionen som kom inn fra kulden» fra 1964 , «Muldvarpen» fra 1974 og «Nattportieren» fra 1993, for å nevne noen av hans bøker. Flere av hans romanene har også blitt filmatisert.

Le Carré hadde også førstehåndserfaring med spionasje, siden han jobbet for den britiske sikkerhetstjenesten MI5 og MI6 på 1950- og 1960-tallet.

- Med et tungt hjerte, må jeg fortelle at en av verdens beste forfattere er død, skriver forlagssjef Jonny Geller søndag kveld på Twitter.

I en vedlagt uttalelse skriver Geller at le Carré døde av lungebetennelse lørdag kveld etter å ha kjempet en kort kamp med sykdom. Geller opplyser videre at le Carré etterlater seg kona Jane og hans barn, Nicholas, Timothy, Stephen og Simon. Sky News skriver at sykdommen til forfatteren ikke var korona-relatert.

