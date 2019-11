John Legend er kåret til «verdens mest sexy mann» av «People». Dette svarer kona Chrissy Teigen

Mens John Legend sier han er glad, men litt redd, har kona Chrissy Teigen helt andre tanker rundt ektemannens nye tittel.

«Sexiest Man Alive».

Selv de minst overfladiske av oss ville blitt smigret av å kunne smykke oss med en slik tittel - bare spør artisten John Legend.

Legend gikk nemlig helt til topps i magasinet «People» sin årlige, og etterhvert anerkjente, kåring, og innrømmer selv overfor bladet at han tar imot seieren med skrekkblandet fryd:

- Jeg ble glad, men samtidig litt redd fordi det er mye press. Nå kommer alle til å studere meg for å se om jeg faktisk er sexy nok til å fortjene denne tittelen. Jeg er også nestemann etter Idris Elba, noe som ikke er rettferdig og ikke så fint for meg, sier Legend til magasinet.

FJORÅRETS VINNER: Skuespiller Idris Elba vant PEOPLEs kåring i 2018. Foto: NTB Scanpix

På Twitter spøker Legend selv med at det er beinhardt å skulle følge i Elbas fotspor. Blir litt som «å hoppe etter Wirkola», som vi sier her til lands.

For å illustrere poenget sitt, har Legend delt et bilde av Elba ved siden av et bilde av seg selv fra 1995.

«1995-utgaven av John ville vært veldig fortvilet over å følge etter Idris Elba som «verdens mest sexy mann». Faktisk så er 2019-versjonen av John like fortvilet, men takk People, for at dere synes jeg er sexy. Jeg tar den,» skriver Legend på Twitter.

Elba svarer med å gratulere Legend:

«Dette fortjener du. Men IKKE SI NOE til «The Rock», han tror han fortsatt har den tittelen. Jeg hadde ikke hjerte til å si noe til ham da jeg fikk den.»

Dwayne «The Rock» Johnson ble kåret til verdens mest sexy mann av PEOPLE i 2016. I 2017 gikk seieren til countrystjernen Blake Shelton.

EGOT-status



Selv om Legend kanskje ikke er vant med å gå til topps i «verdens mest sexy»-kåringer, er han godt vant med å vinne priser.

I 2018 oppnådde Legend nemlig såkalt «EGOT-status», som vil si at han har vunnet alle de fire største prisene innenfor amerikansk showmusiness: Emmy Award, Grammy Award, Oscar-prisen og Tony Award.

Kun 21 personer har EGOT-status i dag. Legend har i tillegg vunnet Grammy-prisen tre ganger, og flere ganger seilet til topps av hitlistene med låter som «All of Me», «Ordinary People» og «Love Me Now».

- Oppnådd drømmen

«People» beskriver Legend som «en av de snilleste gutta i Hollywood», og det er nok mange som sitter med akkurat det inntrykket - kanskje spesielt fordi han fremstår som verdens snilleste og beste kjæreste.

Siden 2007 har Legend vært sammen med modell og programleder Chrissy Teigen (33). Paret giftet seg i 2013, har to barn sammen og omtales ofte som «Hollywoods superpar».

SUPERPAR: John Legend og Chrissy Teigen har vært kjærester i 12 år. Foto: NTB Scanpix

I kjent stil har Teigen delt nyheten om ektemannens nyvunnede tittel på Twitter:

«Hemmeligheten er ute. Jeg har oppnådd drømmen om å ha ligget med den mest sexy mannen i verden. Hvilken ære,» skriver Teigen.

Teigen er veldig aktiv på Twitter, og har nå endret bioen sin til: «Ligger for tiden med den mest sexy mannen i verden.»

I tillegg deler hun tweets av type: «Verdens mest sexy mann har akkurat lagd en sandwich til meg», og har også høstet mye latter på delingen av datteren, Luna (3), sin reaksjon: