Johnny Depp anklager ekskona for utroskap: - Hadde trekant med Elon Musk og Cara Delevingne

- Jeg tror ikke en gang jeg var i nærheten av henne under deres ekteskap, sier Tesla-gründeren Elon Musk.

Skilsmissen mellom skuespillerstjernene Johnny Depp (57) og Amber Heard (34) har ikke akkurat gått ubemerket hen.

15 måneder etter at duoen giftet seg i 2015 søkte Heard om skilsmisse, noe som startet en offentlig skittentøyvask mellom de to.

Heard gikk hardt ut å anklaget Depp for partnervold og fikk blant annet innvilget besøksforbud mot ektemannen. I et intervju med Washington Post i 2018 gikk hun også langt beskrivelsene av kjennskap til mishandling fra et offers ståsted.

Kort tid etter trakk hun imidlertid anklagene, og det så lenge ut til at paret hadde ordnet opp i konflikten mellom seg før Depp i fjor anklaget Heard for ærekrenkelser.

Saksøkte ekskona

Ifølge rettsdokumenter, som flere utenlandske medier fikk innsyn i, krevde Depp hele 450 millioner kroner i erstatning fra sin tidligere kone.

Ifølge Depp skal Heard «ha løyet» og brukt situasjonen til å oppnå berømmelse. «En forseggjort bløff for å generere publisitet», er blant noen av beskrivelsene til Depp, skrev blant andre People, Daily Mail og The Blast.

«Heard er ikke et offer for vold i hjemmet, hun er gjerningspersonen», skal det ha stått skrevet videre.

SKILT: Johnny Depp og Amber Heard var kjærester i tre år før de giftet seg i 2015. 15 måneder etter søkte de om skilsmisse. Foto: NTB Scanpix

I tidligere intervjuer, blant annet med bladet Rolling Stone, har Depp uttalt hvor langt nede han var psykisk etter bruddet i 2016.

I søksmålet hevder han også at de harde påstandene Heard kjørte mot ham førte til store økonomiske tap. Han hevder blant annet at han nesten ble droppet fra «Pirates of The Caribbean»-filmen som følge av det som kom frem i mediene.

Nye anklager - heftig trekantdrama

Foreløpig er det fremdeles ikke kommet noen avgjørelse i søksmålet mot Heard. De siste månedene har det mer eller mindre vært stille fra den mye omtalte konflikten.

Nå har det derimot kommet frem nye detaljer et nytt rettsdokument som Daily Mail har fått innsyn i.

Der hevder Depp at Heard skal ha hatt en trekant med supermodellen Cara Delevingne (27) og Tesla-gründeren Elon Musk (48) bak hans rygg før de to søkte om skilsmisse.

Kort tid etter at skilsmissen mellom Depp og Heard ble kjent, fant Elon Musk og Amber Heard tonen og innledet et forhold. Forholdet varte imidlertid ikke lenger enn et år.

- Aldri hatt et intimt forhold

I et eksklusivt intervju med Page Six avviser Musk påstandene som har kommet frem i de nye rettsdokumentene.

- Cara og jeg er venner, men vi har aldri hatt et intimt forhold, sier han og fortsetter:

- Samtidig vil jeg nok en gang bekrefte at Amber og jeg startet å date en måned etter at hun søkte om skilsmisse. Jeg tror ikke en gang jeg var i nærheten av henne under deres ekteskap.

Ifølge Musk er han derimot ikke enig i søksmålet Depp har reist mot Heard.

- Når det gjelder dette søksmålet vil jeg anbefale alle til å begrave stridsøksa og gå videre, sier han til Page Six.

- Livet er for kort for en slik voldsom negativitet. Når alt er over, er det ingen som kommer til å si at de skulle ønske at rettskampen hadde vart lenger!

Foreløpig har verken Amber Heard eller Cara Delevingne kommentert de ovennevnte påstandene.

Nye liv

Det var i 2011, under innspillingen av filmen «The Rum Diary», Johnny Depp og Amber Heard møttes for første gang. Etter år etter bekreftet de at de hadde blitt et par. Tre år etter ble de smidd i hymens lenker.

Bare 15 måneder senere søkte som nevnt Heard og skilsmisse, og kort tid etter innledet hun et forhold med Elon Musk.

I dag er derimot Elon Musk sammen med musikeren Grimes (32), eller Claire Elise Boucher som hun egentlig heter. Tidligere i år fikk de sin aller første sønn sammen.

Fra tidligere har Musk seks barn fra tidligere forhold.

