Johnny Depp avviste anklager i retten om at han er en konemishandler

Skuespiller Johnny Depp har saksøkt en britisk avis som har skrevet at han er en konemishandler med sinneproblemer. I retten i London avviser han anklagene.

Tirsdag startet rettsbehandlingen av søksmålet i High Court i London, som er britenes høyeste rettsinstans for sivile saker.

Depp har saksøkt News Group Newspapers, selskapet bak The Sun, fordi avisen i 2018 publiserte en artikkel med tittelen «Hvordan kan J.K. Rowling være genuint fornøyd med castingen av konemishandler Johnny Depp i den nye Fantastiske Fabeldyr-filmen?».

57-åringen erkjente tirsdag at han noen ganger har utvist sinne med «destruktiv oppførsel», men understrekte at det ikke betyr at han har et sinneproblem.

– Jeg ler jo også, men jeg har ikke er latter-problem, sa den amerikanske skuespilleren.

Depps ekskone Amber Heard var også til stede i retten. Heard har anklaget Depp for å ha mishandlet henne, noe Depp har benektet.

LYKKELIGERE TIDER: Johnny Depp og Amber Heard var sammen i flere år før de gikk hvert til sitt, og har siden vært i en bitter strid med hverandre. Her er de avbildet sammen i 2011. Foto: Ntb Scanpix (AP Photo/Joel Ryan, File)

Også Depps tidligere partnere, Vanessa Paradis og Winona Ryder, ventes å vitne i saken.

Det har vært mange påstander frem og tilbake mellom Depp og Heard, og blant annet skal rundt 70.000 av Depps tekstmeldinger ha blitt sendt til NGNs advokater ved et uhell, det skriver Deadline.

Ifølge avisen skal Depp i disse meldingene blant annet ha skrevet: «La oss brenne Amber» og «La oss drukne henne før vi brenner henne. Jeg skal ha sex med liket hennes etterpå for å forsikre meg om at hun er død». Dette er imidlertid ikke bekreftet.