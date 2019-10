Joker: Filmen har blitt hyllet, men folk frykter for sikkerheten til kinopublikummet

Den etterlengtede storfilmen kobles opp mot masseskyting, noe som har ført til tiltak fra politiet og kinokjeder.

LOS ANGELES (Nettavisen): Mange har sett fram til å se Joaquin Phoenix i rollen som Joker i filmen med samme navn.

Den eksentriske skuespilleren har fått mye ros fra kritikere for sin tolkning av den velkjente, gale Batman-skurken i filmen som utforsker karakterens bakgrunn.

Filmen har allerede blitt nevnt som en Oscar-kandidat, og har blitt hyllet av publikum og anmeldere på forskjellige festivaler i sommer. På Toronto Film Festival ga salen stående ovasjoner i hele åtte minutter etter filmens slutt.

Men «Joker» har også fått oppmerksomhet for andre ting, mest fordi noen frykter for publikums sikkerhet. Det har blant annet ført til advarsel fra kinokjede og at politiet har tatt grep, skriver Los Angeles Times.

Pårørende med brev

Mot slutten av september fikk Warner Bros., mediekjempen som distribuerer «Joker», et brev fra pårørende av masseskytingen i Aurora.

I 2012 ble 12 mennesker drept i Aurora i Colorado av en person som tok seg inn i en kinosal og begynte å skyte. Filmen som gikk på skjermen var «Dark Knight Rises», siste film i Christopher Nolans Batman-trilogi, som blant annet er kjent for Heath Ledgers rolle som Joker.

HOVEDROLLE: Joaquin Phoenix spiller Joker i den nyeste filmen om karakteren. Foto: Joker/Warner Bros.

De pårørende frykter at en film som handler om en drapsmann i klovnesminke, kan føre til at noen kopierer handlingene til Aurora-drapsmannen.

- Vi oppfordrer dere til å bruke deres enorme plattform og innflytelse til å bli med oss i vår kamp for å bygge sikrere samfunn med færre våpen, står det i brevet.

Variety skriver at de pårørende oppfordrer Warner Bros. til å ta flere politiske grep som de håper kan føre til lovendringer i Kongressen.

Warner Bros. var kjapt ute med å komme med et offentlig svar til brevet. Studioet kondolerte de pårørende, og minnet om at Warner Bros. har en historie med å donere til ofre, og å støtte lovgivning som kan forhindre flere tap av menneskeliv.

- Samtidig mener Warner Bros. at en av funksjonene med historiefortelling er å provosere fram vanskelige samtaler rundt komplekse temaer, uttalte studioet, og understreket:

- Ikke misforstå, verken den fiktive karakteren Joker, eller selve filmen, er en støtte til vold av noe slag i virkeligheten. Det er ikke filmens, filmskaperne eller studioets intensjon å framstille denne karakteren som en helt.

Politiet tok grep

Politiet i Los Angeles tok imidlertid publikums frykt på alvor. De valgte å sørge for en høyere tilstedeværelse og synlighet når filmen har premiere denne helgen.

- LAPD er klar over publikums bekymring og den historiske betydningen koblet til premieren til «Joker», skrev politiet i en kunngjøring.

Uttalelsen kom etter at både FBI og den amerikanske hæren hadde vært ute med interne advarsler om mulige trusler relatert til filmen.

SKURK: Joker er en av de mest kjente skurkene i Batman-universet. Foto: Joker/Warner Bros.

En av meldingene, som ble lekket på internett, omtalte det som skulle være et troverdig tilfelle av en potensiell masseskyting på en ukjent kino i forbindelse med fredagens premiere.

Kontroversene rundt filmen førte til at Warner Bros. gjorde skuespillere og filmskaperne utilgjengelig for intervjuer med presse under Los Angeles-premieren forrige uke.

- Mye har blitt sagt om «Joker» og vi føler bare at nå er det på tide for folk å se filmen, uttalte en talsperson ifølge Los Angeles Times.

Kinokjede med advarsel

Mange fans kommer i kostymer og sminke når de går på kino for å se filmer baser på tegneserier, spesielt i premieretider. Nå har flere av dme som skal vise filmen, uttalt at de nekter å slippe inn folk som er utkledd som Joker.

Kinokjeden AMC Theatres har gjort det forbudt med ansiktsmaling, masker og lekevåpen, mens en annen kjede vil ikke tillate kostymer av noe slag.

Kinokjeden Alamo Drafthouse Cinema er kjent for å ønske seg fans med kostymer, og kommer ikke til å gjøre unntak når det gjelder «Joker». De understreker imidlertid at kinopersonellet kan gjennomføre søk på publikum til enhver tid, og at man kan bli bedt om å forlate kinoen.

I tillegg har kinokjeden kommet med en advarsel på sosiale medier der de minner om at «Joker» er en voksenfilm. De oppfordrer foreldre til å la barna være hjemme ettersom det ikke vil være «en Batman som redder dagen».

- Advarsel til foreldre (dette er ikke en spøk). «Joker» har en høy aldersgrense av en grunn, står det i uttalelsen.

- Det er mye, mye tøft språk, brutal vold og generelt dårlige vibber. Det er en tøff, mørk og realistisk fremstilling av en manns vei inn i galskapen. Den er ikke for barn, og de kommer uansett ikke til å like den, uttales det videre.

«Joker» har premiere i Norge 4. oktober.