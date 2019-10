Joker: Løp ut av kinosalen etter skremmende oppførsel

Det ble noen ubehagelige hendelser under premierehelgen av den kontroversielle storfilmen, men langt fra så ille som noen fryktet.

LOS ANGELES (Nettavisen): Den mye omtalte filmen «Joker», med Joaquin Phoenix i hovedrollen, hadde premiere verden rundt i helgen. Filmen har blitt hyllet av anmeldere, men den har også blitt kontroversiell.

Kritikere mener «Joker» glorifiserer problemer med mental helse, og at det kan trekkes paralleller mellom historien i filmen og bakgrunnen til flere gjerningsmenn bak masseskytinger.

En gruppe pårørende av Aurora-skytingen, der en mann skjøt og drepte 12 mennesker etter å ha tatt seg inn i en kinosal der «Dark Knight Rises» ble vist, har tidligere sendt et brev til Warner Bros. av frykt for at noen skal kopiere handlingene til skytteren.

Kontroversene førte til at flere kinokjeder tok forholdsregler, og mange steder var de økt politioppbud rundt kinoene i helgen.

Heldigvis ble det ingen alvorlige hendelser under premierehelgen, men noen steder oppstod det ubehagelige situasjoner.

Se den siste «Joker»-traileren i videoen øverst i artikkelen.

Løp ut i panikk

I Long Beach i California løp publikummet ut av kinosalen i panikk. En mann gjorde de besøkende bekymret da han med et mistenkelig utseende og sekk på ryggen stilte seg foran skjermen og begynte å stirre utover salen.

- Da den mistenkte skuet utover folkemengden, fryktet publikum at han hadde med seg et våpen og løp ut av salen, uttalte en talsperson for politiet, ifølge Long Beach Post.

Det viste seg at mannen var ubevæpnet, men han ble tatt hånd om av politiet.

En annen kino i California, ved Huntington Beach, ble stengt sist torsdag på grunn av det politiet mente var en troverdig trussel mot kinoen. Den ble imidlertid åpnet igjen dagen etter.

- Jeg var redd

Under en visning på en kino ved Times Square i New York, begynte også publikum å løpe ut av salen. Det skjedde etter at en mann høylytt jublet og applauderte hver gang en person ble drept på skjermen.

- Jeg var redd. Jeg er sikker på at mange andre var det også, sier Nathaneal Hood, som var på visningen, til Associated Press.

Noen prøvde å rope til mannen, som også spyttet på de som gikk ut av salen, og til slutt ble han ført ut av vektere ved kinoen. Mannen skal ha vært sterkt beruset, ifølge New York Post.

JOKER: Joaquin Phoenix har fått mye ros for sin opptreden i storfilmen. Foto: Warner Bros.

I Chicago ble to menn arrestert etter at de røykte og lagde mye bråk under visningen av «Joker», skriver Chicago Tribune. Ingen ble skadet under noen av hendelsene

Daily Mail skriver at flere kinogåere verden rundt også valgte å forlate salen, men det var på grunn av filmens plott.

- Gikk bokstavelig talt ut av en visning av «Joker». Altfor fryktinngytende å være der når filmen glorifiserer våpenvold og mental helse-problemer på den måten, skriver en Twitter-bruker, ifølge avisen.

Sendte ut råd

Bekymringen blir tatt alvorlig av amerikanske myndigheter. Mailer med sikkerhetsråd skal ha blitt sendt ut til militærpersonell, som en påminnelse om hva de skal gjøre om de havner en alvorlig situasjon når de ikke er i tjeneste, skriver Yahoo News.

Mailene skal ha blitt sendt etter at FBI hadde fått informasjon om «forstyrrende og veldig spesifikk chat på det mørke nettet».

- Hvis du er fastlåst, gjem deg og vær stille. Hvis skytteren finner deg, kjemp med hva enn du kan, står det blant annet i mailen.

Kontroversene og bekymringen stoppet imidlertid ikke at «Joker» hadde en meget suksessfull åpningshelg, skriver New York Times.

I USA ble det solgt billetter for hele 93,5 millioner dollar, nesten 854 millioner kroner. I utlandet dro filmen inn 140,5 millioner dollar, omtrent 1,28 milliarder kroner, ifølge Warner Bros.