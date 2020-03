Jon Almaas er «Norges tøffeste kjendis»: – Fortsatt ikke mottatt premien

Jon Almaas slo Øystein Pettersen på målstreken under årets «71 grader nord»-finale.

Det ble en intens «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis»-finale søndag kveld etter at Atle Pettersen (30) falt fra, og det til slutt sto mellom Jon Almaas (52) og Øystein «Pølsa» Pettersen (37).

Gjennom flere uker har de mer eller mindre ledet hvert sitt lag gjennom tøffe konkurranser, og da de møttes til den siste duellen i den klassiske «71 grader nord»-finalen, var det ingen som hadde tenkt til å gi seg uten kamp.

I et nett, flere hundre meter over bakken, måtte de kave seg frem og tilbake for å finne svaret på spørsmålet som ventet dem på Nordkapp. Svarte de feil, måtte de i en strafferunde i nettet igjen.

Det ble med andre ord utallige runder i nettet, og spenningen var til å ta og føle på.

Jon Almaas vant

Til slutt fikk Almaas et forsprang på Pettersen ettersom han svarte på flere riktige spørsmål enn det den tidligere langrennsløperen gjorde.

Jon Almaas ble dermed den som fikk heist flagget først til topps, og stakk av med tittelen som «Norges tøffeste kjendis».

– Det jeg gjorde annerledes var å notere ned ting jeg observerte underveis i en liten notisbok. De andre lo av meg, men jeg visste det ville være lurt hvis jeg skulle komme til finalen. Også hold jeg meg skadefri. Det er også viktig. I tillegg var jeg heldig med en del av konkurransene. De passet meg bra, sier Almaas til Nettavisen.

VANT: Jon Almaas er årets vinner av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Foto: TVNorge

Samtidig tror han det var rimelig tilfeldig at han vant.

– Jeg er selvfølgelig utrolig glad for at jeg vant. Det er mye som kan skje på veien og alle står i fare for å ryke ut på konkurransene. Så man kan ikke forvente å vinne. Men jeg håpet å ikke ryke ut før vi kom til Lofoten, sier han og fortsetter:

– Jeg visste jeg var i ok fysisk form, men jeg har ikke gått så mye med tung sekk før, så jeg var litt usikker på om ryggen ville tåle det. Men det var null problem. Jeg ble faktisk helt fin i ryggen av å bære på tung sekk og sove på litt hardt underlag.

Fortsatt ikke fått premien

Som vinner av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» vant også Almaas en splitter ny bil i tillegg til å smukke seg med tittelen som «Norges tøffeste kjendis».

Bilen har han imidlertid ikke sett noe til foreløpig.

– Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg skal gjøre med premien. Jeg har ikke mottatt bilen ennå, men jeg liker nye biler. Og den vi har begynner å bli gammel. Så det kan godt hende jeg beholder den. Det er en god bil å kjøre. Vi fikk jo teste den i semifinalen, sier Almaas.

Planen var egentlig at sønnen skulle få lov til å begynne å øvelseskjøre i den nye premien.

– Så han øvelseskjører med den bilen vi har. Det er kanskje like greit. Vi slipper ikke nybegynnere til i flunkende nye biler her, sier han spøkefullt.

Ifølge TVNorge er det ingen annen grunn til hvorfor Almaas ikke har fått bilen ennå, annet enn at den bilen han har bestilt, med ønsket tilbehør, ikke er klar før til høsten.

– Lever godt med tapet

Til tross for Øystein Pettersen totalt sett har vunnet flere konkurransen enn Jon Almaas, er han ikke bitter for at han ble slått på målstreken under søndagens finale.

– Resultater er konsekvenser av forberedelsen som regel. Jon har vært mer grundig i forberedelsene, og lagt merke til detaljer og skrevet hyppig ned i notisboka. Jeg har ikke brydd meg så veldig om det, og det er nok grunnen til at jeg taper også. Så det lever jeg veldig godt med, sier Pettersen til Nettavisen,

Han sier han er stolt over resultatet.

– Hadde konkurransen handlet om å gå fortest til Nordkapp hadde jeg vært skuffa. Men alt i alt er jeg stolt av at jeg kom så langt som jeg gjorde.

For Pettersen følte han likevel at han vant med sin deltakelse av programmet.

– Jeg er utrolig redd for høyder og bare det at jeg gjennomførte flere av oppgavene, blant annet det å dingle i det nettet i finalen flere meter over bakken, var for meg en seier, sier Pettersen.