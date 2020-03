Jon Almaas og Øystein «Pølsa» Pettersen kverulerer så busta fyker

- Han var latterlig vrien, sier Jon Almaas om Øystein Pettersen.

OBS: Spoiler! Denne artikkelen inneholder avsløringer fra søndagens episode av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

I kjent «71 grader nord»-stil går det ofte noen kuler varmt mellom deltakerne. Under søndagens episode er det mellom Jon Almaas (52) og langrennsløper Øystein «Pølsa» Pettersen (37) at det oppstår noen tumulter.

Denne gang handler det om hvem av de to som skal lese kartet og lede laget til mål. Almaas mener at flere bør samarbeide om å finne veien, mens Pettersen mener at det er mer effektivt hvis det er én som tar styringen og leder an.

Det hele utvikler seg i en svært kverulerende scene der Almaas spesielt lar seg provosere av at Pettersen tilbyr seg å «hjelpe ham» fremfor å «samarbeide».

- Latterlig vrien

Etter å ha sett klippet i ettertid står Almaas fortsatt på sitt om at det er Pettersen som er den vanskelige.

- Jeg kan være en kverulant jeg også. Det skal jeg innrømme. Men fra min side handlet det om å komme fortest mulig til mål. Pølsa var den som var skarpest på orientering. Der var han mye bedre enn meg, så jeg ønsket at vi skulle samarbeide, forteller Almaas til Nettavisen og fortsetter:

- Men i stedet sa han at han stolte 100 prosent på meg, men at han kunne hjelpe hvis jeg ønsket det. Det irriterte meg fordi han gjentok det så mange ganger. Det var som om han ville at jeg skulle gå ned på knær og trygle om hjelp fra ham. Da synes jeg han var en vrien nøtt, som jeg sa.

Taktisk valg

Almaas understreker at han ikke har snakket med Pettersen om hendelsen i ettertid, men spekulerer på om det kan ha vært en taktisk årsak til hvorfor Pettersen, ifølge Almaas, ikke ville være sammarbeidsvillig.

- Det virket som at det satt ganske langt inne for han, og det kan ha vært et taktisk valg fra hans side. Det nærmet seg jo slutten, og kanskje han tenkte at han ikke hadde så lyst til å dele orienteringskunnskapene sine med meg, sier Almaas.

Det kan imidlertid Pettersen avkrefte.

- Forstod ikke problemet

Ifølge Pettersen handlet det ikke om at han ikke ville hjelpe til med kartlesingen eller at han ikke ville dele de kunnskapene han hadde opparbeidet seg på turen.

- Jeg får rett og slett ikke helt tak i problemet og skjønner ikke hva Jon egentlig ønsker seg av meg. Nå i ettertid ser jeg jo at jeg bare burde sagt «vi ser på det sammen», sier Pettersen til Nettavisen og fortsetter:

- Jeg tror ikke jeg er noe bedre på kartlesing enn det Jon er, så det var absolutt ikke noe taktisk valg fra min side, sier han.

Ifølge Pettersen var det han som gikk med kartet tidligere i etappen, helt frem til Almaas stoppet og gjerne ville at Pettersen skulle se på det.

- For å komme fortest mulig til mål var det mer effektivt at vedkommende med kartet hadde ansvar for å lede oss på rett vei. Derfor fikk Jon overta kartet, da han likevel ville se på kartet og kan like mye eller lite som meg om kart, sier Pettersen.

Ifølge Pettersen handlet det mer om at han stolte på Almaas førte dem riktig vei.

- Jeg tror nok at vi begge egentlig hadde samme målet om å komme raskest mulig frem til mål. Jeg tror vi bare kommuniserte på to forskjellige språk som gjorde at vi begge ble veldig frustrerte, sier Pettersen.

- Jeg husker turen godt og jeg humrer av det i dag. Fra et ledelsesperspektiv er det interessant å se på hvor viktig god kommunikasjon og avklaring rundt hvilke spilleregler og forventninger vi har til hverandre. Jeg lærte mye på mine turer i 71 grader nord, legger han til.

«71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» sendes på TVNorge torsdager og søndager klokken 20.30.

