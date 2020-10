Jon Almaas om å miste broren: - En lettelse på mange måter

Snakker åpenhjertig ut i «Lindmo».

TV-profilen Jon Almaas (53) og søsteren Astrid Nylander Almaas (45) var bare 19 og 11 år gamle da storebroren Olav gikk bort.

Olav var født med mosaikk downsyndrom, der en prosentandel i kroppen er preget av downs. 20 år gammel døde han.

I et åpenhjertig intervju med «Lindmo» fredag kveld snakker søskenparet om oppveksten med broren, forholdet dem i mellom og hvordan de opplevde det da broren døde.

Bekymret seg for fremtiden

Ifølge søskenparet var barndommen til Olav ikke så veldig ulik andres oppvekst. Men det var da broren ble eldre at utfordringene ble større.

GJESTER LINDMO: Jon Almaas og søsteren Astrid gjester «Lindmo» fredag kveld.

- Jeg bekymret meg jo da jeg var yngre, uten at vi snakket så mye om det i familien, men «hva skal skje med ham når han blir eldre, hva slags liv skal han leve?», forteller Almaas til programleder Anne Lindmo.

- Sånn sett var det en lettelse da han døde, men det er ubehagelig å snakke om og å ta til seg, men sånn var det jo, fortsetter han.

- Første møtet med livet

Astrid var på sin side noen år yngre enn Jon Almaas da Olav døde. For henne opplevdes dødsfallet som «et hull i virkeligheten».

- Det var en realisme som jeg ble bærende veldig på etterpå, men som ikke gjør at man ikke kan ha det like morsomt eller at livet ikke har like mye fantastisk å by på, men at ting skjer og de fleste som skal leve et langt liv vil gå gjennom sorg, tap, traumer og vonde dager. Mitt første møte med at ting skjer her i livet, forteller hun.

«Lindmo» sendes på NRK fredager klokken 21:35.

Uvanlig åpen

Det er sjeldent at Jon Almaas åpner opp følelser i offentligheten. Den siste tiden har han derimot gått ut av komfortsonen, og åpnet seg opp mer.

I september gjestet 53-åringen blant annet podkasten til den tidligere hockeyspilleren Erik Follestad, «Hvordan har du det, mann?». Der åpnet han også opp om barndommen med en utviklingshemmet bror.

– Han var jo utviklingshemmet, og da vi var barn lekte vi jo greit sammen, men etter hvert som han ble større, ble det mer vrient. Og han fikk diverse vanskeligheter, og avstanden mellom oss økte. Han bodde deler av tiden på sånn skole; internatskoler og forskjellige. Da han døde var jeg på russetur, fortalte Almaas i podkasten, blant annet.