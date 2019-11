Jon Almaas måtte en gang gjøre fra seg fem ganger på 20 kilometer.

NEW YORK (Nettavisen): Det håper TV-programlederen å unngå når han som en av 382 nordmenn løper New York City Maraton i helgen.

- Jeg har hørt at hvis man skal løpe et maraton, så er det New York som gjelder. Det skal visst være fantastisk stemning. I tillegg er det meldt knallvær. Jeg elsker New York. Studerte i nærheten for 30 år siden og har vært her en del ganger. Det er verdens kuleste by, sier Jon Almaas til Nettavisen.

- Jeg må jo satse på maratonmannen. Bare uten singlet. Det er jo meldt 5-10 grader så det blir langermet! sier Almaas om hvilken løpestil han vil gå for.



382 nordmenn skal løpet NY Maraton

Nettavisen har fått ut årets deltakerliste over hvilke nordmenn som på søndag skal delta i verdens største maraton, New York City Maraton.

Totalt har 382 nordmenn meldt seg på løpet, som hvert år har rundt 50.000 deltakere.

Av kjente navn på listen finner vi blant annet TV-kjendisen Jon Almaas, tidligere fotballspiller Harald Martin Brattbakk, lederutvikler og forfatter Anne Grethe Solberg, eier av Delicattesen-kjeden Erik Tronbøl, og dommer Christian Lund, mannen til Kristin Skogen Lund.

Her ser vi ruten over New York City Maraton. Over 52.000 deltakere fra 129 deltok i 2018. I år deltar 383 nordmenn. Foto: NYRR.org

Christian Lund har for øvrig løpt New York Maraton på bare noen sekunder over tre timer. Og Lund er ikke bare rask, han har også humor - noe han fikk bra frem i en legendarisk korrigering i Dagens Næringsliv i 2015, da avisen kom i skade for å bruke feil foto.

- Hadde jeg gått Marcialonga, hadde jeg gått betydelig raskere enn 2.53.10. Jeg har tross alt gått Birken på 3.17,14 og har et (ski-) rykte å ta vare på, skrev han i korrigeringen i DN.

I fjor var det 360 nordmenn som deltok, og den beste nordmannen løp inn på 2:29:49. Se hele listen over de 360 norske deltakerne i 2018 her.

- Det kommer til å bli vondt

Jon Almaas opplyser til Nettavisen at han ikke har noen ambisjoner om å løpe ned mot to og en halv time. På langt nær.

- Jeg har lave forventninger. Jeg løper med to kompiser, og tar det som en kosetur til New York hvor vi også skal løpe litt. Ikke som en løpetur hvor vi også skal kose oss. Jeg har ikke fått forberedt meg skikkelig, sier Almaas til Nettavisen.

Og programlederen fra «Praktisk info med Jon Almaas» forklarer hvorfor:

- «71° nord» i september ødela forberedelsene. Jeg kom hjem sliten og med dårlige knær etter mange uker på tur med tung sekk i ulendt terreng. Det var ikke den beste oppladningen. Jeg har hatt noen løpeturer i oktober, men sliter med vond akilles og ømme knær. Så jeg vet det kommer til å bli vondt. Kommer jeg inn på rundt fire timer skal jeg være knallfornøyd, sier Almaas.

Totalt har 382 nordmenn meldt seg på New York Marathon, som hvert år har rundt 50.000 deltakere. Av kjente navn på listen finner vi blant annet TV-kjendisen Jon Almaas. Foto: Facebook: Praktisk info med Jon Almaas

Almaas opplyser at han aldri tidligere har løpt en full maraton. Han har løpt flere halvmaraton, men aldri helmaraton på asfalt.

Han forteller at han trener mye kjernemuskulatur.

- Det er kjedelig men smart styrketrening. Så løper jeg litt og sykler litt. Nå når vinteren kommer, blir det ski. Tre-fire ganger i uka prøver jeg å få til. Men familie og jobb kommer først, så enkelte uker får jeg ikke trent i det hele tatt. Da blir jeg i slett lune og får vondt i ryggen, sier han.

Almaas, som er en ivrig løper, sier han har forberedt seg til New York løpet med 4-5 løpeturer på rundt en mil.

- Så hadde jeg en langtur på 20 kilometer sist søndag. Mer har jeg ikke rukket dessverre. Jeg er jo i ok grunnform så klart, men jeg har for lite løpetrening, sier han.

- Hva er din beste løpeopplevelse?

- Jeg liker å løpe oppover. Slak motbakke i Nordmarka. Hjemmefra og opp til Vettakollen i soloppgang er perfekt. Dessverre er jeg aldri oppe så tidlig.

Under Norseman i 2018 ble Jon Almaas "gæern i magen". - Jeg måtte gjøre fra meg fem ganger på 20 kilometer, sier han. Foto: Facebook/dplay: Praktisk info med Jon Almaas

- Og din din verste løpeopplevelse?

- Norseman i fjor hvor jeg ble gæern i magen og måtte gjøre fra meg fem ganger på 20 kilometer. Beina var bra, men magen sa stopp. Det rolla og herja inni der. Da er det lite man kan gjøre, sier Almaas.

Nå håper den tidligere programlederen for Nytt på nytt å unngå det samme i New York.

- Nå skal vi ha det gøy, først og fremst. Jeg vet det blir vondt, men det går fort over. Det er bare å nyte utsikten, suge inn stemningen og hygge seg med smerten. Teller man ti skritt lenge nok, så kommer man til mål. Og da er det over, sier Almaas.

Jon Almaas liker å løpe. Her løper han Oslo halvmaraton i 2012. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

11 varmegrader og sol

De rundt 50.000 løperne som skal delta, starter på Staten Island syd for Manhattan mellom klokken 08.30 og 11 på søndag. Værmeldingen så langt viser at solen skal skinne, og 11 varmegrader skal holde løperne varme i løypen som går over til Brooklyn - så til Long Island City og Queens, før løperne får den tunge og fryktede stigningen over Queensboro Bridge, som tar løperne over til Manhattan.

Der skal løperne via både Upper East Side, Harlem og over til Bronx og tilbake før de ender opp ved Central Park.

Fikk hjertestans under trening

Central Park var for øvrig åstedet for en «maraton-ulykke» for litt over en måned siden, da en 44-åring som trente seg opp til det 42 kilometer lange løpet falt om med hjertestans. Mannen overlevde, heldigvis, ifølge NBC New York.

Verre gikk det med Taylor Ceepo (22), som i mai i år døde etter å ha kollapset like før målpassering under Cleveland Marathon.

På Wikipedia finnes det for øvrig en egen liste over hvor mange personer som har dødd under ulike maraton. Ifølge listen, som så langt teller 59 dødsfall, så har fem personer død under New York Maraton. Det verste året var 2008, da hele tre personer døde etter løpet.

Ble rasende etter dette frieriet

Under New York Maraton i fjor var det derimot et frieri som fikk svært mye oppmerksomhet. Like før Kaitlyn Curran skulle passere målstreken, ble hun nemlig stoppet av kjæresten som la seg ned på knær foran henne og fridde.

Mange syntes det var svært romantisk, men mange ble også rasende over frieriet - og mente han burde ventet til hun hadde kommet seg over målstreken.

Se video av frieriet her:

Pubrunde med 26,2 drinker

Og så en litt lystigere Fun Fact til slutt: For de av dere som ikke ønsker å løper 42 kilometer, men heller vil ta noen drinker i New York, så finnes det nå en pubrunde i juni som er et godt alternativ. I ti år på rad har man nemlig gjennomført Marathon Day i juni, en pubrunde hvor man skal ha i seg 26,2 drinker på forskjellige barer langs ruten. (26,2 miles er lengden på NY Maraton)

Og før man går i bakken over antall drinker; De fleste henger bare med å deler av løypen, og det oppfordres ikke til hard drikking. Ifølge nettstedet tar de som er med på ruten offentlig transport langt pubrunden, inkludert Staten Island-båten.

Her kan du for øvrig se New York Maraton direkte på søndag.