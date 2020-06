Jon Almaas vant pris for dette: - Kunne gjort det igjen

18 priser skal deles ut på årets festkveld for film og tv.

Saken oppdateres fortløpende!

CLARION HOTEL OSLO (Nettavisen): Fredag kveld arrangeres Gullruten i Oslo, og til tross for at arrangementet er langt mindre enn det pleier å være, skal priser deles ut.

Totalt 18 priser skal deles ut, blant annet til årets deltaker, årets nyskapning og årets tv-øyeblikk, samt beste humorprogram, beste tv-dokumentar, beste underholdningsprogram, beste reality og beste skuespiller.

På den røde løperen i forkant av prisutdelingen fortalte samtlige av de nominerte at de gleder seg stort til festkvelden, som i år altså blir arrangert i Oslo, ikke Bergen.

Sigrid Bonde Tusvik (40) og Morten Hegseth (34) leder årets sending, og programlederduoen har for anledningen byttet om på hva man tradisjonelt ser av antrekk. Hegseth har nemlig gått for kjole, og stråler i en neonkreasjon med glitter og dyreprint. Tusvik har på sin side på seg en klassisk dress.

Fakta Disse er nominert til Gullruten 2020: ↓ Årets deltager:

Kristoffer Lundin fra Jan Thomas søker Drømmeprisen

The Oslo Company for Discovery Network Norway Trude fra Funkyfam

Salto Film og Fjernsyn for TV 2 Andreas Bolset fra Jakten på kjærligheten

Fremantle for TV 2 Anton fra Bølle til bestevenn

Monster for NRK Årets nyskapning:

Sigurd fåkke pult

Klynge for Discovery Network Norway Einig

NRK for NRK Kompani Lauritzen

Seefood TV for TV 2 EXIT

Fremantle fra NRK Årets TV-øyeblikk:

Paradise Hotel, krangel ved bassenget

Mastiff for NENT 71 grader nord – Norges tøffeste kjendis, Ulvekyss

Nordisk Film TV for Discovery Network Norway Babyen i containeren, Ingrid møter sin mor for første gang

Mastiff for TV 2 Førstegangstjenesten, Mæhmed pakka baggen

NRK for NRK Beste barne- eller ungdomsprogram:

Klassen

STV Production for NRK Nudes

NRK for NRK Fantasity

NRK for NRK Søskensjokk

NRK for NRK Beste birolle:

Sara Khorami fra Heksejakt

Miso Film for TV 2 Gard Skagestad fra 22. juli

NRK for NRK Bjørn Hallgeir Myrene fra Vikingane

ViaFilm for NRK Hamza Kader fra 22. juli

NRK for NRK Beste dokumentarserie:

Mannen som falt

Norsk Fjernsyn for Discovery Network Norway Else om: barn

Teddy TV for Discovery Network Norway Scandinavian Star

Nordisk Film Production for NRK Datoen

Monster for NRK Beste dokusåpe:

FunkyFam

Salto Film og Fjernsyn for TV 2 Wunderland

Salto Film og Fjernsyn for TV 2 Team Ingebrigtsen

Zacapa Film for NRK Fotobonden

Villmarksfilm for NRK Beste dramaserie:

Beforeigners

Rubicon for HBO 22. juli

NRK for NRK EXIT

Fremantle for NRK Heksejakt

Miso Film for TV 2 Beste humorprogram:

Hvite gutter

Feelgood SFT for Discovery Network Norway Kongen av Gulset

Spark for NRK Førstegangstjenesten

NRK for NRK Vikingane

ViaFilm for NRK Beste konkurransedrevne reality:

Camp Kulinaris

The Oslo Company for NENT 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis

Nordisk Film TV for Discovery Network Norway Kompani Lauritzen

Seefood TV for TV 2 Farmen Kjendis

Strix for TV 2 Beste livsstilsprogram:

Fra bølle til bestevenn

Monster for NRK Folkeopplysningen

Teddy TV for NRK Ikke spør om det

NRK for NRK Den følelsen

NRK for NRK Beste nyhets-, sport-, eller aktualitetsprogram:

Debatten

NRK for NRK Insider FEM

Mastiff for Discovery Network Norway Verdens vakreste leker

EMPO og NRK for NRK Innafor

NRK for NRK Beste programleder - Nyhet, sport eller aktualitet:

Fredrik Solvang fra Debatten

NRK for NRK Petter Nyquist fra Petter i fengsel

Teddy TV for TV 2 Kadafi Zaman og Janne Amble fra Norge bak fasaden

Novemberfilm for TV 2 Lydia Gieselmann fra Newton

NRK for NRK Beste programleder - Underholdning:

Else Kåss Furuseth fra Else om: barn

Teddy TV for Discovery Network Norway Einar Tørnquist fra Brille

Feelgood SFT for Discovery Network Norway Jon Almaas fra Praktisk info med Jon Almaas

Feelgood SFT for Discovery Network Norway Maren Teien Rørvik fra Bølle til bestevenn

Monster for NRK Beste reality:

I lomma på Silje

Rubicon for NENT Jan Thomas søker Drømmeprinsen

The Oslo Company for Discovery Network Norway Jakten på kjærligheten

Fremantle for TV 2 Jorden rundt på seks steg

Nexiko for NRK Beste skuespiller:

Ingrid Bolsø Berdal fra Heksejakt

Miso Film for TV 2 Øyvind Brandtzæg fra 22. juli

NRK for NRK Ane Skumsvoll fra 22. juli

NRK for NRK Simon J. Berger fra EXIT

Fremantle for NRK Beste TV-dokumentar:

Babyen i containeren

Mastiff for TV 2 Vårt lille land

TV 2 for TV 2 Innafor

NRK for NRK Brennpunkt

NRK for NRK Beste underholdningsprogram:

Kåss til kvelds

NRK for NRK Kongen befaler

Concorde TV for Discovery Network Norway Skal vi danse

Monster for TV 2 Maestro

Nordisk Film TV for NRK

Dette er årets vinnere i de ulike kategoriene:

Beste konkurransedrevne reality:

«71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», sesong elleve.

Beste skuespiller:

Ingrid Bolsø Berdal fra «Heksejakt».

Beste programleder - nyhet, sport eller aktualitet:

Fredrik Solvang fra «Debatten».

Beste barne- eller ungdomsprogram:

«Nudes».

Årets tv-øyeblikk:

«71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», nærmere bestemt øyeblikket da Jon Almaas (52) klinte til med en ulv, vant prisen for årets tv-øyeblikk.

Magnus Vatn, programdirektør i Discovery, TVNorge og Dplay, er godt fornøyd med at et av deres programmer sørget for årets tv-øyeblikk.

– At Jon Almaas’ råklining med ulv blir årets TV-øyeblikk er velfortjent, og hele deltakergruppa fortjener all tenkelig honnør etter den fantastiske sesongen de har levert. De har sørget for seerrekorder både på TVNorge og Dplay, sier han til Nettavisen.

Beste underholdningsprogram:

«Kongen Befaler».

Beste dramaserie:

«22. juli».

Beste reality:

Det var en tydelig rørt Jan Thomas (53) som tok imot prisen for beste reality for realityserien «Jan Thomas søker Drømmeprinsen».

- Jeg er målløs, altså, sier han fra scenen, før han takker kjæresten Harlem, som følger sendingen hjemmefra.

Beste programleder - underholdning:

Else Kåss Furuseth, «Else om barn».

Beste birolle:

Sara Khorami fra «Heksejakt».

Beste dokusåpe:

«Team Ingebrigtsen».

Beste livsstilsprogram:

«Folkeopplysningen».

Beste dokumentarserie:

«Scandinavian Star».

Årets nyskapning:

«Kompani Lauritzen».

Beste nyhets- sports- eller aktualitetsprogram:

«Verdens vakreste leker».

Årets deltaker:

Andreas Bolset fra «Jakten på kjærligheten».

Bolset mottok prisen for årets deltaker og takket blant annet Katrine, sin kjæreste og nye samboer. Det røpet han til Nettavisen på den røde løperen i forkant av utdelingen.

Til Nettavisen forteller Bolset at han synes det er stas å vinne pris, og at han gleder seg til å fortelle det til sin nye samboer - som er på sommerfest med jobben og ikke aner noen ting.

Beste TV-dokumentar:

«Innafor».