Jon Tore Kjær ute av «Skal vi danse»

Etter en følelsesladd kveld i «Skal vi danse», var det Jan Tore Kjær som røyk ut etter kveldens sending.

Dermed er «Skal vi danse»-eventyret over for Jan Tore Kjær og dansepartner Tone Jacobsen.

– Det var min beste dans, synd at jeg røyk på den.

De blir det fjerde paret som ryker ut av konkurransen. Først ut var Per Sandberg, deretter Bahareh Letnes, og forrige uke var det Adrian Sellevoll som forlot parketten etter voldsom kritikk fra dommerne.

– Det har vært fantastisk gøy å være med. Og jeg har hatt en utrolig dansepartner som har gitt meg flott koreografi å jobbe med. Jeg kommer til å savne dere, sa Jan Tore etter at resultatet var klart.

Kveldens sending var den femte i rekken, og hadde «øyeblikket som endret alt» som tema. Dermed var det duket for en vanvittig variert kveld på parketten.

Nytt fjes på parketten

Under kveldens sending var det et nytt fjes på parketten, nemlig Ivo som stedfortreder for Santino Mirenna. Han fikk skulderen ut av ledd under sending forrige uke, og ble hastet vekk i ambulanse.

Les også: «Skal vi danse»-Santino snakker ut etter at han fikk skulderen ut av ledd under direktesending

Santino har likevel fulgt dansetreningen tett denne uken og lørdag var han i salen for å se dansepartneren svinge seg på parketten.

– Det ble en usikker start på uka, med en ny situasjon for alle. Vi har fått et godt samarbeid etter hvert, og jeg har hatt to dansertrenere, så det er en liten fordel oppe i den situasjonen vi har havnet i, fortalte Emilie til Nettavisen.

Les også: Benjamin Jayakoddy snakker ut etter bruddet med Adelén: – Litt spesielt og annerledes å være singel i Skal vi danse

Disse øyeblikkene valgte kjendisene

Trine og Glenn Jørgen danset vals til nydelige «Tir na noir», og Trines øyeblikk handlet om hvordan morens støtte ved å kjøre henne til håndballtrening som ung gjorde at hun kunne bli best i det hun elsker.

Trine Haltvik og Glenn Jørgen Sandaker. Foto: Espen Solli / TV 2 (TV 2)

Jørgen og Jørgine danset quickstep, og øyeblikket hennes omhandlet da hun møtte sin nåværende ektemann. Jørgine gjorde nemlig alt for å skyve ham vekk, men Morten Sundli hadde helt andre planer.

Jørgine Vasstrand og Jørgen Nilsen. Foto: Espen Solli / TV 2 (TV 2)

Victor og Rikke danset paso doble til Katy Perry-låta «I kissed a girl», denne gang «I kissed a boy», fordi Victors historie handlet om hvordan han kunne akseptere den han virkelig var etter hans første kyss med en gutt.

Dette var den første sendingen hvor kjæresten til Victor ikke er i salen, fordi han har flyttet - midt i «Skal vi danse» - men det ble likevel en lidenskapelig åpning.

Victor Sotberg og Rikke Lund. Foto: Espen Solli / TV 2 (TV 2)

Sandra og Bjørn danset rumba, og Sandras øyeblikk handlet om glede i en tøff sykdomshverdag. Hun måtte tilbringe lang tid på sykehus i Oslo etter en ryggoperasjon som barn og hun følte seg annerledes. Det var derfor stor glede da hele klassen hennes ble flydd ned til Oslo på overraskelsesbesøk, etter en innsamlingsaksjon i lokalsamfunnet hvor Sandra bodde.

Sandra Borch og Bjørn Wettre Holthe. Foto: Espen Solli / TV 2 (TV 2)

Aleksander og Nadya danset jive, og Aleksanders øyeblikk handlet om den dagen han ville gi opp svømming, fordi det ikke var ansett som kult å trene såpass mye som han gjorde som ungdom. Da han konfronterte moren med at han ville gi seg med svømming, sa hun «Jeg har tro på deg, jeg tror du kan blir god, vi drar på trening nå.»

Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya. Foto: Espen Solli / TV 2 (TV 2)

Isabel og Benjamin danset wienervals, og den ble av det virkelig rørende slaget. Hennes øyeblikk handlet om da hun som 11-åring rømte fra et barndomshjem preget av rus og vold, og satte seg på trappa til barnevernet.

Isabel Raad og Benjamin Jayakoddy. Foto: Espen Solli / TV 2 (TV 2)

Jan Tore og Tone danset paso doble til Andrea Bocellis «Time to say goodbye». For den tidligere hockey-spilleren og Vålerenga-direktøren var øyeblikket selvsagt: Det handlet om siste gang han sto på isen i Jordal Amfi og mottok sin avskjedsapplaus.

Jan Tore Kjær og Tone Jacobsen. Foto: Espen Solli / TV 2 (TV 2)

Emilie danset denne gangen wienervals med Santinos stedfortreder Ivo, og øyeblikket handlet om hvordan hun opplevde foreldrenes skillsmisse.

Emilie Nereng og Ivo Havranek. Foto: Espen Solli / TV 2 (TV 2)

Christian og Marianne var kveldens vinnere forrige uke. Denne uken var det duket for salsa, og Christian dediserte dansen til kona Madeleine, for øyeblikket handlet om første gang han traff henne.