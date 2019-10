Jonis Josef har slettet Instagram-innlegg om Radioresepsjonen etter grove trusler

- Når det er drapstrusler mot både meg og Tore i kommentarfeltet, har det gått for langt skriver Josef.

NRKS «Radioresepsjonen» og programleder Tore Sagen har vært i hardt vær det siste døgnet, etter spalten «Flauhetskonkurransen». Der leste Sagen opp et satirisk notat, hvor han blant annet flere ganger brukte ordet «neger».

Nå har en av kritikerne, komiker Jonis Josef, sett seg nødt til å slette et Instagram-innlegg han postet som motsvar til Sagens utsagn, etter å ha fått flere trusler i eget kommentarfelt.

- Drapstrusler

- Aldri fått så mange hatmeldinger og støttemeldinger i mitt liv, skriver Josef om å ha slettet innlegget.

- Tydelig en sak som berører veldig mange. Folk som kaller meg feig for å ha slettet innlegget, og av folk som mener jeg er en hykler for å ha skrevet innlegget i utgangspunktet. Altså, nå fikk vi det på dagsorden, og folk snakker om det - som var det som var planen hele veien. NRK trakk også episoden. Jeg har svart medier og sagt mine tanker om hvor uakseptabelt det hele var, skriver Josef i en kommentar på sin Instastory torsdag kveld, og fortsetter.

TRUSLER: Jonis Josef skriver at det kom flere trusler både mot han og Tore Sagen i etterkant av Instagram-innlegget. Foto: (Skjermdump/Jonis JOsef)

- Men når det er drapstrusler mot både meg og Tore i kommentarfeltet, og adressen til familien til Tore har det gått for langt. Hvert fall ikke noe jeg kan stå inne for lenger.

Josef skriver videre at han mener seansen er en debatt som skal tas, og at han gjerne vil snakke med Sagen, og forklare hvorfor dette, blackface og annet ikke er innafor.

Nettavisen har vært i kontakt med Jonis Josef som foreløpig ikke har besvart henvendelsen.

Fjernet episoden

Etter kritikk fra flere hold, fjernet NRK og Radioresepsjonen den omstridte episoden med spalten «Flauhetskonkurransen». Der leste Tore Sagen opp et satirisk notat med det han beskriver som «noe han har skrevet og aldri burde vært publisert».

Sagen fortalte der at det «interne notatet» handler om klima og rase, og leser deretter opp teksten, som omhandler klimadebatten, Greta Thunberg og rase. Gjentatte ganger bruker Sagen ordet «neger».

Det kommer frem at Sagen ikke mener det han leser opp, men at det var et forsøk på å gjøre de to andre programlederne flaue.

Josefs reaksjon tidligere torsdag kom i lys av at Sagen nylig la ut et Instagram-innlegg hvor han selv poserte ved en «blackface». I ettertid forsvarte han Instagram-innlegget i Natt og dag, hvor han fikk spørsmål om han var rasist.

«Hvis det er rasisme, så er jeg det. (...) Jeg skjønner ikke hva rasisme er lenger. Jeg går inn på Store Norske Leksikon og der er det bare rot nå,» svarte Sagen.

Støtte

Josefs nå slettede innlegget fikk støtte av flere kjente personer, blant annet Madcon-duoen og P3-programleder Abiel Tesfai.

I sitt slettede innlegg skrev Josef blant annet:

«Når du går rundt med slike notater på mobilen din, og leser de opp på kanskje Norges mest populære radioprogram - begynner man å se et mønster. Og noen må calle deg ut på dette. Selv om det er en kontekst der (flauhetskonkurranse), er dette for idiotisk å melde. Om du til og med selv ikke står inne for disse tankene - legitimerer du hvert fall disse tankene til en haug av mennesker der ute som hører på dere hver dag. Skam deg mann, dette er dårlige greier.»

INSTASTORY: Jonis Josef la ut begrunnelse på hvorfor han slettet Instagraminnlegget. Foto: (Faksimile/Jonis Josef)

Josef sa til Nettavisen tidligere torsdag at han understreker at han vet at Sagen ikke er rasist.

- Jeg vet at han ikke sitter inne med slike holdninger, men når innslaget høres sånn ut må man reagere på en måte, uttalte Josef da.

F.v.: Tore Sagen, Bjarte Tjøstheim og Steinar Sagen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen (Scanpix)

Nettavisen har torsdag forsøkt å få kontakt med Tore Sagen, Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim, men ingen av Radioresepsjon-programlederne har så langt besvart våre henvendelser.