Jonis Josef reagerer etter «Radioresepsjonen»-innlegg fra Tore Sagen: - Skam deg, mann

Komiker Jonis Josef reagerer etter Tore Sagen presenterte det han omtaler som «et lekket notat» i Radioresepsjonen.

Radioresepsjonen og NRK får gjennomgå på sosiale medier etter spalten «Flauhetskonkurransen», hvor Tore Sagen leser opp et notat med det han beskriver som «noe han har skrevet og aldri burde vært publisert».

Målet med spalten, er å gjøre de andre programlederne, Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim, flaue.

Sagen forteller at det «interne notatet» handler om klima og rase, og leser deretter opp teksten, som omhandler klimadebatten, Greta Thunberg og innvandring. Gjentatte ganger bruker Sagen ordet «neger».

Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim forholder seg tause under opplesingen, men sier etterpå at de ikke ble spesielt flaue fordi de kjenner seg sikre på at Tore Sagen ikke mener det han leser opp.

Nettavisen har forsøkt å kontakte Tore Sagen, Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim, men ingen av Radioresepsjon-programlederne har så langt besvart våre henvendelser.

RADIORESEPSJONEN: Tore Sagen, Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim har underholdt nordmenn sammen i 10 år. Foto: Ntb Scanpix

- Skam deg

I etterkant av sendingen, har flere reagert på sosiale medier.

Komiker Jonis Josef, er en av dem.

Reaksjonene kommer i lys av at Sagen nylig la ut et Instagram-innlegg hvor han selv poserte ved en «blackface», I ettertid forsvarte han Instagram-innlegget i Natt og dag, hvor han fikk spørsmål om han var rasist.

«Hvis det er rasisme, så er jeg det. (...) Jeg skjønner ikke hva rasisme er lenger. Jeg går inn på Store Norske Leksikon og der er det bare rot nå,» svarte Sagen.

- Jeg har fått mye tilsendt den siste tiden fra folk som mener at Tore har gått over streken. Blant annet black face bildet, men jeg har ikke brydd meg noe særlig. Vi er komikere, så jeg har ikke tenkt så mye over det, sier Josef til Nettavisen.

Men da Sagen delte sitt «interne notat» i Radioresepsjonen, følte Josef at tiden var inne for å si noe:

«Når du går rundt med slike notater på mobilen din, og leser de opp på kanskje Norges mest populære radioprogram - begynner man å se et mønster. Og noen må calle deg ut på dette. Selv om det er en kontekst der (flauhetskonkurranse), er dette for idiotisk å melde. Om du til og med selv ikke står inne for disse tankene - legitimerer du hvert fall disse tankene til en haug av mennesker der ute som hører på dere hver dag. Skam deg mann, dette er dårlige greier.»





- Grunnen til at jeg reagerer nå er at jeg ikke forstår hvor humoren er i innslaget i Radiosepsjonen. Den kødden er vanskelig å forstå. Den er grov, jeg vet ikke hvor mange ganger han sier neger. Det er et veldig klønete innslag, der han gjemmer seg bak at det er humor. Jeg skjønner ikke humorpoenget i innslaget, sier Josef til Nettavisen.

Josef understreker at han vet at Sagen ikke er rasist.

- Jeg vet at han ikke sitter inne med slike holdninger, men når innslaget høres sånn ut må man reagere på en måte, sier Josef.

- Kan det tenkes at du er hårsår her?

- Det kan hende. Jeg er veldig for at man skal kunne kødde med det meste, om det er kjønn rase eller hva som helst, men når man må forklare at noe er humor, da er det ikke humor. Jeg heier på ytringsfriheten. Man må kunne si hva man vil, men da må man også tåle konsekvensen av reaksjoner.





- Bra sagt, bror

I kommentarfeltet under Josefs innlegg, er det flere som reagerer.

- Bra sagt, bror, Vi er selvfølgelige helt enige med deg, skriver Madcon-duoen.

- Flaaut og helt skamelig! Utrolig kult av deg å skrive om det, skriver modell Rawdah Mohamed.

P3-programleder Abiel Tesfai har også reagert:

«Vet ikke om jeg skal gråte eller le. HVEM ga HVEM tillatelse til å legge ut dette?», skriver Tesfai på Facebook.

- Jeg er ikke rasist

Tore Sagen har kommentert saken på Twitter:

«Til de som skulle være i tvil: jeg er ikke rasist. Jeg synes rasisme og fornektelse av menneskeskapte klimaendringer er noe av det flaueste som finnes.»

Rune Lind, redaksjonssjef i NRK Underholdning, sier at de har full forståelse for at innlegget har skapt reaksjoner, men frykter at det er tatt ut av sammenheng for mange som ikke har hørt hele innslaget:

- Virkemidlene som brukes er sterke, og hvis ting tas ut av sin sammenheng, så er det utvilsomt sterk kost. Det brukes ord som i dagligtale er forkastelige. Poenget til Tore Sagen er imidlertid det motsatte av det som det nå dannes et inntrykk av. Intensjonen er at det er flaut og forkastelig å være rasist. Innslaget er en tydelig kritikk av klimafornektere og rasister, det er det satiriske poenget i innslaget, og det kommer tydelig fram når en hører hele innslaget, sier Lind til Nettavisen, og legger til:

- Tore Sagen bruker en antivitenskapelig retorikk for å forsterke budskapet om at folk som hetser Greta Thunberg og andre klimaaktivister - og rasister - er fordomsfulle. Vi ser at mange tolker budskapet annerledes, og spesielt blant lyttere som ikke kjenner formatet.