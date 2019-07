Jordens ressurser er slutt. Fra i dag lever vi på lånt naturkapital

- Det er skremmende å se hvordan denne dagen stadig kommer tidligere på året, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

«Earth Overshoot Day» er begrepet som blir brukt om dagen vi mennesker har brukt opp kvoten av naturressurser i løpet av et år. I dag er den dagen, og det betyr at ut året bruker vi mer naturressurser enn det jorden selv klarer å generer på et år.

Det skriver Global Footprint Network.

De siste årene har datoen stadig kommet tidligere på året, noe som urovekker flere eksperter.

- Det er skremmende å se hvordan denne dagen stadig kommer tidligere på året. Bare de siste ti årene har den blitt flyttet nesten tre uker frem. Vi forsyner oss for kraftig av naturen samtidig som klimaendringer, forurensing og arealbruk legger et enda sterkere press på artene i den, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, i en pressemelding til Nettavisen.

UROVEKKENDE: Bård Vegard Solhjell, generealsekretær i WWF, synes det er urovekkende at vi bruker opp naturressursene raskere og raskere for hvert år. Foto: Terje Pedersen (NTB Scanpix)

Ifølge Solhjell mister vi natur i rekordfart. Siden 1970 har vi mistet over 60 prosent av bestanden av ville dyr, og én millon arter - dyr, planter insekter og annet - står i fare for å bli utryddet, ifølge FNs naturpanel.

- Det er alvorlig fordi naturen og artene skaffer oss alt vi trenger for å leve - som rent vann, ren luft, mat, materialer og medisiner, sier Solhjel.

- Trenger mer natur, ikke mindre

I løpet av de siste 15 årene har «Earth Overshoot Day» flyttet seg fra slutten av september til begynnelsen av august. I 2016 ble ressursene brukt opp den 9. august, og i 2017 og 2018 ble ressursene brukt opp 1. august.

I år har vi altså brukt opp naturressurskvoten allerede 29. juli.

- For å motvirke denne utviklingen trenger vi mer natur - ikke mindre. Og det haster! Et viktig første steg er at verden blir enige om dette. På naturtoppmøtet i Kunming, Kina i 2020, skal det forhandles frem en naturavtale som må bli like viktig for naturen og naturmangfoldet som Parisavtalen er for klima, sier Solhjel og fortsetter:

- Det fordrer at den har sterke målsetninger og forpliktelser som landene må følge for å begynne å bruke naturen på en mer bærekraftig måte. Vi må komme dit at det ikke lengre finnes noen «Earth Overshoot Day» - at vi ikke overforbruker planeten vår.

Flere tiltak

Ifølge Maria Carolina Schmidt Zaldivar, miljøministeren i China, som har uttalt seg til Global Footprint Network, holder nå ledere over hele verden på å finne en effektiv løsning på problemet.

I mellomitiden har organisasjonen Global Footprint Network startet kampanjen #MoveTheDate der du som privatperson kan være med å påvirke miljøkrisen i riktig retning.

NYTT TILTAK: Global Footprint Network har opprettet et tiltak der privatpersoner kan ta del i miljøendringene i en felles plattform.

Tiltaket er en plattform der man fra hele verden kan motivere og inspirere andre til å leve mer miljøvennlig.

En kraftig kursendring i folks livsstil kan påvirke mer enn det folk tror, mener organisasjonen.

Eksperter snakker ofte om «De fire b-ene»: Bilen, Biffen, boligen og børsen. I stor grad handler det om å la bilen stå til fordel for sykkel og kollektivtransport, spise mindre kjøtt, kutte strømforbruket hjemme og stimulere til økt satsning på fornybar energi ved å spare penger i fond som støtter fornybar energi fremfor fossile ressurser.