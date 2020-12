Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand doblet inntekten

For tredje år på rad doblet treningsprofilen inntekten sin.

Det er Mittjessheim som skriver at treningsbloggeren i 2019 tjente hele 4,2 millioner kroner i 2019. Økningen fra året før var på 211 prosent, og for andre år på rad har Vasstrand doblet inntekten sin.

Vasstrand kunne med det i 2019 ta ut 2,8 millioner mer i lønn enn året før, skriver MittJessheim.

I 2018 fjerdedoblet Vasstrand selskapets inntekt, fra 1,4 millioner i 2017 og til 4,4 millioner i 2018. Ifølge MittJessheim har firmaet Nordic Lifestyle, der Vasstrand er styreleder og daglig leder, i 2019 omsatt for 7,4 millioner.

Les også: «Funkygine» med klar beskjed til fansen: – Det er småfrekt

2019 var med andre ord et suksessår for treningsprofilen. Vasstrand tok i 2019 andreplassen i «Skal vi danse»-finalen, hun ga ut sin fjerde bok og hun lanserte TV2-serien «Funkyfam», som i 2020 fikk sin andre sesong, i tillegg til at året var preget av trenings-eventer og forskjellige samarbeid.

– Jeg føler jeg peaker nå i forhold til å være aktuell. Jeg kommer ikke til å være så aktuell som jeg har vært nå i mange, mange år. Merkevaren jeg har bygd opp er relativt sterk og jeg vil fortsette å bygge videre på det i mange retninger, fortalte Vasstrand til Nettavisen i forbindelse med «Skal vi danse».

– Men jeg har ikke lyst til å være influencer i 10 år til, jeg håper det vil åpne noen dører etter hvert, fortsetter hun.

I 2019 vant hun også tre priser under Vixen Influencer Awards, inkludert «folkets favoritt».

Vasstrands karriere startet med videosnutter der hun trente sammen med barna sine på Instagram, og gjennom millionbloggen som ble opprettet i 2014. De siste årene har hun gjort suksess med både egen serie, som deltaker i «Bloggerne» og VGTV-serien «Vegard x funkygine».

Les også: Funkygine feirer fem år: – Jeg peaker nå

Reklame Supertilbud: Med VPN surfer du anonymt og trygt