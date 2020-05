Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand er lei av uanmeldte besøk

Influencer-profilen kommer med en klar beskjed til sine følgere.

30-åringen som er best kjent som «Funkygine» har drøye 630.000 følgere på Instagram, og har blitt et kjent fjes her til lands etter flere år som blant annet personlig trener, blogger og ikke minst gjennom deltagelsen sin i «Skal vi danse».

Les også: «Funkygine» tapte i retten - må betale over 200.000 kroner

Nå under koronatiden har influenceren, som mange andre, hatt mye hjemmetid i huset på Jessheim sammen med ektemannen Morten Sundli og barna. Utifra Instagram-profilen virker det som at koroantiden ikke har preget familien nevneverdig, men mandag 27. mai følte Vasstrand at hun måtte si ifra om noe som har plaget henne en stund.

- En kjedelig ting

- Jeg må ta opp en kjedelig ting. Noe jeg burde ha snakket om for lenge siden egentlig, men jeg tar det nå. Jeg må be folk om å slutte å komme dit vi bor. Folk må slutte å kjøre inn på boligfeltet, rygge inn på eiendommen til naboene for å snu etter at de har fått et glimt av, ja, gudene vet hva, sier influenceren innledningsvis på sin Instagram-story.

Da Nettavisen tar kontakt for å høre mer om hvorfor hun går ut med denne meldingen, er det en lite snakkesalig Vasstrand som svarer.

Les også: Toppblogger «Funkygine» og fotballspiller Morten Sundli krever 640.000 kroner etter skjeggkre-invasjon

- Det er ikke noe mer å si om det enn det jeg har sagt i storyen. Jeg ønsker ikke å lage noe «fuss» av det. Jeg ønsker ikke å si noe mer rundt det som blir sagt på Instagram. Jeg henviser kun til det, sier influenceren og legger på.

- Vårt fristed

30-åringen forteller videre på Instagram-storyen at hun ikke ønsker skuelystne personer i det hele tatt rundt eiendommen.

Les også: Funkygine feirer fem år: – Jeg peaker nå

- Folk må slutte å stå utenfor gjerdet og slutte å luske rundt her. Det er her vi bor, og dette er vårt fristed og her ønsker vi kun besøk av folk vi kjenner. Så slår jeg gjerne av en prat og tar gjerne et bilde hvis jeg møter folk ved en tilfeldighet et annet sted. Men vær så snill, slutt å komme hit! sier Vasstrand.

Les også: Otto hadde aldri hørt om Funkygine før hun sto på tomta hans: – Jeg måtte ringe dattera mi på 25, og hun ble litt rystet (+)

Hun avslutter med at dette er veldig irriterende for henne og naboene, og at det ikke er greit i det hele tatt. Hun poengterer også at dette både gjelder voksne og barn.