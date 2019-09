Jørgine Massa Vasstrand om å stole på ektemannen: – Det er en lang prossess og jeg føler ennå ikke jeg er i mål

I «Skal vi danse» hyller Jørgine ektemannen Morten Sundli, som aldri ga opp Jørgine, selv om hun prøvde å få ham til det.

Sommeren 2015 hadde Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand akkurat flyttet til Oslo med sine to barn. Hun hadde nylig brutt med ektemannen, og var fast bestemt på at hun ikke var klar for et seriøst forhold.

Hun ville imidlertid date litt for moros skyld, og lastet ned Tinder. Det tok ikke lang tid før fotballspilleren Morten Sundli la seg i «match-bunken».

– Men jeg tenkte at jeg hadde familien min og barna mine, og at det fikk holde i massevis, forteller Jørgine.

Flyttet til Oslo med barna

Lesertallene på bloggen til «Funkygine» var stadig økende, samtidig som Ålesunds-jenta fikk masse oppmerksomhet for treningsvideoene hun delte på Instagram, hvor hun viste hvordan man kan trene sammen med barna.

Som 20-åring fikk hun nemlig datteren Filippa, deretter kom sønnen Sokrates. Familien bodde sammen i Ålesund da Jørgines ekteskap fikk en tøff slutt.

Etter å ha summet seg etter bruddet flyttet Jørgine med barna fra Ålesund til Oslo. Heldigvis hadde Jørgine god støtte fra familien sin, som hun er nært knyttet til.

Hun så frem til å tilbringe mest mulig tid med sine kjære og trivdes alene.

– Jeg var trygg på at jeg ikke skulle gå inn i noe som kunne såre meg. Det føltes som det mest naturlige valget etter den situasjonen jeg hadde vært gjennom med bruddet, forteller hun.

Likevel var det noe spesielt med Morten. De fortsatte å treffes, og det var uunngåelig at følelsene oppstod.

STORFAVORITT: Jørgine har vært en storfavoritt i «Skal vi danse» siden første stund, og hun har levert med både luftige svev og heftige hoftebevegelser. Foto: Espen Solli/ TV 2

Det var ikke bare enkelt for henne, som slet med en veldig usikkerhet rundt det å skulle gå inn i et forhold.

– Jeg var redd for å godta de følelsene jeg hadde. Når man har blitt såret, sviktet og ydmyket tidligere, så var det uaktuelt å utsette seg for det igjen, forteller hun.

Prøvde å ødelegge

Taktikken hennes ble derfor å ødelegge mest mulig for dem begge.

– Jeg prøvde å avslutte relasjonen vår på alle mulige tenkelige måter, minnes Jørgine og forklarer:

– Jeg var vanskelig og oppførte meg som en person som det ville være vanskelig å være glad i, en du ikke har lyst til å være sammen med.

FAMILIEDANS: Forrige uke fikk Jørgine Vasstrand og Jørgen Nilsen, besøk av Jørgines tvillingbrødre Emil Massa Vasstrand og Silas Massa Vasstrand, samt vinner av italienske «Skal vi danse», Lasse Matberg på parketten - og det ble en muskuløs affære. Foto: Espen Solli/ TV 2

– Følte du at du testet ham?

– Jeg tror nok ubevisst var det en slags test, sier hun og forklarer:

– Jeg ville ikke at han skulle gå fra meg, men så ville jeg det også. Jeg ville teste hvor langt jeg kunne pushe det, hvor glad han egentlig var i meg og hva som skulle til for at han ikke skulle være det. Jeg slet med å tørre å være glad i noen på den måten igjen, sier hun åpenhjertig.

«Jeg ser hva du holder på med»

Morten var til tross for de mange forsøkene, fast bestemt på at det var Jørgine han ville ha.

Etter en periode sa han til Jørgine «jeg ser hva du holder på med, og det fungerer ikke». Det skulle vise seg å være et smart trekk fra Mortens side. Sakte, men sikkert, slapp Jørgine ham inn.

I 2017 giftet de seg, og i 2018 kom et nytt tilskudd til familien, sønnen Milano og de ble en familie på fem.

– Det var flere ting som turte til at jeg turte å satse for fullt på forholdet med Morten. Både fordi Morten er den han er, den han ønsker å være for barna, den han var og er for meg, hvor mye han var villig til å gjøre for oss alle, sier hun.

– Hvordan er det å skulle stole på noen i et forhold når man har vært gjennom et vondt brudd?

– Det var en kjempelang prosess og jeg føler ennå ikke jeg er i mål, selv om ting er så bra som de er, forteller Jørgine.

– Åpen om usikkerheten

Selv om hun fremstår som både selvsikker og sterk, er hun opptatt av å vise nyansene i livet også.

– Jeg har prøvd å være åpen om usikkerheten også. Jeg vil vise flere spekter av personligheten min enn å kunne ta pushup og tørre å si det jeg mener. Jeg har vært åpen om de sidene av forholdet, og jeg synes det er spesielt viktig når man velger å dele så mye av hverdagen som jeg gjør, forteller hun.

I «Skal vi danse» på lørdag er tematikken «øyeblikket som endret alt», og da har Jørgine valgt å hylle Mortens valg om å bli ved hennes side.

– Det ble et veldig tydelig vendepunkt i livet mitt, selv om det jo er mange fine øyeblikk å ta av, med barna og alt mulig. Forholdet med Morten er på en måte det mest uforutsette øyeblikket, forteller hun.

Sammen med dansepartneren Jørgen skal Jørgine danse quickstep for å hylle partneren, men at storfavoritten, som fikk fire tiere allerede i tredje sending, har hatt det lett på trening denne uken er en overdrivelse.

– Starten på uka var et helvete, jeg skjønte ingenting i flere dager. Jeg har ikke den aller, aller beste følelsen for dansen nå heller, men når vi står der på lørdag kveld håper jeg det stemmer, sier hun.